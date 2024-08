Mancano poche ore a uno dei più attesi appuntamenti dell’estate: il pranzo di Ferragosto. C’è chi si è già organizzato prenotando presso qualche ristorante di zona e chi invece preferisce restare a casa, magari in compagnia di familiari e amici. Mentre i più fortunati trascorreranno queste giornate in vacanza. Ma su quali cibi puntare?

Sul Corriere alcuni esperti nutrizionisti hanno dato consigli per cercare di non rinunciare al pranzo di Ferragosto ma spiegando quali piatti prediligere e quali invece evitare o ridurre. Elisabetta Buscarini, presidente dell’associazioni italiana di gastroenterologia, ha spiegato come a farla da padrone dovrebbe essere la stagionalità, puntando in particolare a cibi freschi, ed evitandone altri ricchi di grassi. Ciò che si mangia in queste occasioni di festa, del resto, rappresenta il biglietto da visita dello stile alimentare di tutto l’anno. Seconda infatti l’esperta, se a Ferragosto non si riescono ad evitare salame e cibi grassi significa che non si riesce ad avere attenzione verso una corretta alimentazione.

PERCHÈ È IMPORTANTE MANGIARE SANO ANCHE A FERRAGOSTO 2024

Spesso, erroneamente, si pensa che durante festività come Ferragosto, ci si possa concedere qualche ‘strappo alla regola’, uscendo dai binari della sana alimentazione. Le elevate temperature però, di per sé, possono portare a malori; se quindi non si cerca di seguire alcune regole almeno a tavola ci potrebbero essere rischi per la propria salute.

I consigli che gli esperti danno si basano quindi su poche semplici accortezze, che vanno dal bere molta acqua durante il giorno per evitare il pericolo della disidratazione, all’evitare alcolici, puntando ad alimenti ricchi di acqua e sali minerali, come frutta e verdura. Restrizioni poi sulle grigliate, che rappresentano un ‘trend’ in questo tipo di pranzo: le carni cotte nel barbecue o sulle piastre possono essere fonti di sostanze cancerogene. Meglio quindi ridurre al minimo questo tipo di cotture e, se possibile, non superare le 3 volte al mese. Se quindi a Ferragosto non se ne può proprio fare a meno il consiglio è quello di marinare con erbe, spezie e succo di limone, limitando i tempi di cottura.

