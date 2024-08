In molti festeggeranno Ferragosto 2024, non tutti però conoscono le origini di questa festa che cade il 15 agosto, il suo significato e quindi perché si festeggia. Nonostante sia tra le feste più attese nel nostro Paese, visto che rappresenta una ghiotta occasione per fare una pausa estiva con amici e parenti, se non allungare le vacanze, delle sue radici non tutti sono a conoscenza.

Immagini auguri buon Ferragosto 2024/ Foto e disegni da inviare ad amici e parenti il 15 agosto

Eppure, la storia è molto lunga, arriva fino all’antica Roma, perché fu l’imperatore Augusto nel 18 avanti Cristo a scegliere di far celebrare le Feriae Augusti, un periodo di riposo dal lavoro agricolo che portava il suo nome. Quindi, veniva celebrato il raccolto e si omaggiavano gli dèi dell’agricoltura e della fertilità, poi col passare del tempo ha acquisito un carattere sempre più laico, rafforzando però il legame col riposo.

Supermercati aperti domani a Ferragosto 2024/ Dove fare spesa da Milano a Roma 15 agosto: negozi e outlet

Il cristianesimo, invece, ha attribuito anche un significato religioso, visto che la Chiesa cattolica associa questa festa all’Assunzione di Maria Vergine, che è una delle ricorrenze religiose più importanti che vengono celebrate ogni anno. Così come possono essere diversi i significati, lo sono anche le tradizioni, che cambiano da zona e regione, ma hanno in comune l’idea di festa e relax.

FERRAGOSTO 2024 SIMBOLO DELLA NOSTRA ESTATE

Se vi chiedete perché si festeggia Ferragosto, allora dovete sapere che il motivo è legato appunto al riposo dopo una prima parte dell’anno di lavoro. Non a caso sono diffuse le gite fuori porta, anche con pranzo a sacco: prevale l’abitudine di lasciare casa per rilassarsi in località turistiche o regalarsi un po’ di arte e cultura in città. Il principio è che bisogna ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi, quindi è molto più di un giorno di vacanza. Si possono unire storia e religione, arte e cultura, regalandosi momenti di gioia e condivisione.

Auguri di buon Ferragosto 2024/ Frasi, citazioni, film e canzoni per festeggiare il 15 agosto

Può cambiare il modo in cui si trascorrere questa giornata, ma il significato di questa festa non varia, restando un simbolo della nostra estate, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, come appunto quella delle gita fuori porta e dei picnic, che è una delle più radicate, a prescindere dalla location prescelta da mare, montagna o visita in borghi caratteristici.

LE TRADIZIONI ITALIANE LEGATE AL FERRAGOSTO

Dopo aver scoperto significato e origini del Ferragosto, soffermiamoci sulle tradizioni, perché non c’è solo quella delle gite fuori porta. Infatti, c’è pure quella dei fuochi d’artificio. Ci sono molte città in Italia che il 15 agosto celebrano la festa con spettacoli pirotecnici che fanno brillare il cielo notturno. Ci sono anche paesi che accompagnano i fuochi d’artificio con eventi, anche musicali, oltre a sagre, in ogni caso animando le piazze cittadine e i lungomari.

In molti decidono di restare a casa, in tal caso il pranzo di Ferragosto rappresenta un’occasione di condivisione con parenti e amici, ma anche per gustare dei patti tradizionali. Ad esempio, il menù può includere pollo arrosto con patate dopo un bel piatto di pasta al forno, completandosi con gelato artigianale o granita siciliana. Infine, le tradizioni religiose, sentite anche al Sud, dove si svolgono processioni con statue portate per strada tra preghiere e canti, con bancarelle e musica ad animare la città.