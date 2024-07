Previsioni sorteggio calendario Serie B 2024-2025/ Quando si giocano i derby e i big match? (oggi 10 luglio)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024-2025: LE PREVISIONI

Sta arrivando il momento del sorteggio del calendario di Serie B 2024-2025: cosa possiamo aspettarci dunque dal cammino che le 20 squadre impegnate nel campionato cadetto avranno nella loro nuova stagione? L’idea qui è quella di aprire a delle previsioni, ma francamente farle è davvero complicato: infatti, i criteri che sono stati forniti dalla Lega B per la compilazione del calendario sono davvero troppo ampi per pensare di avere anche solo una lieve ipotesi sulla prima giornata o sul cammino che spetterà alle varie squadre. Allora, possiamo parlare dei criteri: il primo e più importante è quello del calendario asimmetrico, vale a dire che andata e ritorno non coincidono come ordine cronologico delle giornate.

All’interno di questa asimmetria, dovranno passare necessariamente almeno sei turni prima che due squadre si incrocino per la seconda volta; in più, un altro criterio è quello dell’alternanza tra casa e trasferta per Sassuolo e Reggiana e per Sampdoria e Genoa (ovviamente) sia pure in altri campionati per quanto riguarda le due liguri, ma anche che una squadra non potrà giocare più di due partite consecutive in casa o in trasferta, e nelle ultime quattro giornate questa alternanza dovrà essere assoluta. Ancora, non potranno esserci le stesse avversarie rispetto a prima e ultima giornata dello scorso campionato. Ora, proviamo ad addentrarci ancor più nel sorteggio del calendario Serie B 2024-2025.

COSA ASPETTARCI DAL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024-2025

Fatte dunque queste premesse, cosa dire allora delle previsioni sul sorteggio del calendario Serie B 2024-2025? Il dato certo sembra essere che la Sampdoria esordirà in trasferta (come l’anno scorso, quando vinse sul campo della Ternana) perché il Genoa ha già saputo che la sua prima giornata in Serie A sarà a Marassi contro l’Inter; per il resto poche indicazioni davvero, ma certamente non potremo vivere un Bari Palermo già andato in scena nel 2023 (e terminato senza reti), né una scintillante Cremonese Catanzaro che potrebbe valere una bella fetta di promozione.

C’è naturalmente grande attesa per la prima giornata della Carrarese: i marmiferi dopo una vita sono parte integrante del sorteggio del calendario Serie B 2024-2025, e sarebbe davvero intrigante se all’esordio dovessero giocare contro il Sassuolo che, per contro, è tornato in cadetteria dopo 11 stagioni. Ad attendere c’è anche il Cesena: per i romagnoli la sfida più interessante sarà quella contro la Reggiana visto che il Parma e il Bologna sono in Serie A, poi naturalmente aspettiamo di scoprire quando saranno i derby Sassuolo Reggiana e Cremonese Mantova, altre due partite davvero interessanti che il sorteggio del calendario Serie B 2024-2025 piazzerà da qualche parte, magari anche all’ultima giornata ma questo lo scopriremo tra poche ore.











