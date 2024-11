PROBABILI FORMAZIONI INTER LIPSIA: I TITOLARI STASERA A SAN SIRO

Le probabili formazioni Inter Lipsia ci forniscono molti spunti intriganti verso la partita che stasera a San Siro si giocherà per la quinta giornata della Champions League. Il morale in casa nerazzurra è alto, dopo il perentorio 0-5 a Verona in campionato e grazie anche all’ottimo rendimento europeo, con 10 punti in quattro partite dopo la vittoria con l’Arsenal. A questo punto è legittimo provare ad inseguire un posto fra le prime otto, che significherebbe l’esenzione dagli spareggi di febbraio, con qualificazione immediata agli ottavi di finale.

Attenzione però ad un Lipsia forse all’ultima spiaggia: i tedeschi finora hanno clamorosamente perso tutte le partite, anche se il loro valore sarebbe ben maggiore rispetto agli altri fanalini di coda. Di certo c’è qualcosa che non va per i tedeschi, però potrebbe essere insidioso sfidare chi si gioca le residue speranze di sopravvivenza nel torneo. Tutto questo premesso, adesso è meglio buttarci davvero sull’analisi delle probabili formazioni Inter Lipsia.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AI NERAZZURRI

Sospendiamo però le probabili formazioni per un attimo e diamo spazio alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Inter Lipsia. Classifica e fattore campo lo dicono chiaro: il segno 1 è nettamente favorito e quotato a 1,43, mentre si arriverebbe al valore di 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio in caso di vittoria del Lipsia a San Siro e quindi di segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIPSIA

RIVOLUZIONE PER INZAGHI

Le probabili formazioni Inter Lipsia potrebbero vedere una “rivoluzione” rispetto a Verona. Il modulo è sempre il 3-5-2, ma con moltissimi cambi negli interpreti fra gli undici titolari: non cambia il portiere che sarà Sommer; nella difesa a tre rientra Pavard, con De Vrij che sostituisce l’infortunato Acerbi e Bastoni che completa il reparto; turnover totale sulle fasce, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre nel cuore della mediana c’è da sciogliere il nodo legato al nome di Calhanoglu, per cui possiamo indicare come titolari Frattesi, Barella e Zielinski, magari con il numero 23 in posizione centrale; infine in attacco potrebbe essere la sera di Taremi, rimasto in panchina al Bentegodi, insieme a capitan Lautaro, che ha recuperato dall’influenza che lo ha escluso nell’ultima trasferta.

CHI GIOCA PER ROSE?

Passiamo adesso agli ospiti tedeschi allenati da Marco Rose, che nelle probabili formazioni Inter Lipsia dovrebbe scegliere il modulo 4-4-2. Quanto ai titolari, possiamo indicare certamente Gulacsi fra i pali; il portiere sarà protetto dalla retroguardia a quattro nella quale i titolari dovrebbero essere Geertruida, Orban, Klostermann e Henrichs; a centrocampo potrebbe essere schierato come esterno destro Baumgartner, mentre nel cuore della mediana del Lipsia dovrebbero agire Haidara e Kampl, con Nusa a sinistra per completare il reparto; infine, restano le due maglie in attacco per la formazione della galassia Red Bull, che dovrebbe proporci le due punte Sesko e Openda stasera a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIPSIA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Klostermann, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Kampl, Nusa; Sesko, Openda. All. Rose.