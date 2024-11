VIDEO CELTIC LIPSIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Celtic Park di Glasgow il Celtic vince abbastanza agevolmente per 3 a 1 contro l’RB Lipsia come vedremo nelle immagini del video Celtic Lipsia con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i biancoverdi iniziano la partita con il coltello tra i denti e la retroguardia avversaria è costretta ad intervenire immediatamente al 1′ per evitare il peggio sulla conclusione insidiosa tentata da Engels.

I minuti passano ed i tedeschi non rimangono a guardare ma crescono riuscendo anzi a spezzare l’equilibrio di partenza per merito del gol del vantaggio siglato al 23′ da Baumgartner, protagonista con un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal collega Kampl. I biancoverdi reagiscono però nel migliore dei modi e ribaltano quindi la situazione con la doppietta realizzata da Kuhn tra il 35′, con l’aiuto di Engels, ed il 45’+1′, su suggerimento del compagno Taylor.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Rodgers continuano ad insistere così da non perdere più le redini del match e si dimostrano tuttavia imprecisi al 54′ con una giocata interessante di Hatate. Nel finale Hatate al 66′ e Trusty al 67′ non concretizzano altre due opportunità per il Celtic così come Baumgartner non combina di meglio per i biancorossi al 71′. E’ proprio lo stesso Hatate a calare il tris per i suoi al 72′ mettendo la parala fine sull’incontro visto che l’arbitro annulla per fuorigioco l’eventuale poker di Maeda al 90’+5′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro francese Benoit Bastien ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo solamente Sesko al 62′ nel Lipsia. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa quarta giornata del torneo continentale permettono al Celtic di toccare quota 7 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre l’RB Lipsia rimane bloccato sul fondo a quota zero.

VIDEO CELTIC LIPSIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS