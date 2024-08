PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ECCO LE PRIME SCELTE STAGIONALI

Dopo una lunga estate caratterizzata soprattutto dalle amichevoli e da qualche primo impegno ufficiale, rieccoci finalmente immersi nelle probabili formazioni Serie A con tutte le indiscrezioni sui moduli, sulle mosse degli allenatori, sui possibili titolari e chi invece sarà assente o comunque a rischio nella prima giornata di campionato. Con il calciomercato ancora aperto, alcuni giocatori che hanno cominciato la preparazione in ritardo e possibili novità anche dal punto di vista tattico nelle squadre che hanno cambiato allenatore, non è facile indagare fra le scelte ma proprio per questo il tutto diventa intrigante.

Quindi sarà affascinante andare a caccia di notizie per le probabili formazioni Serie A, che saranno anche il primo banco di prova per i nuovi acquisti delle 20 squadre ai nastri di partenza. Infatti tutti sognano che con i calciatori appena arrivati la propria squadra faccia il salto di qualità verso l’obiettivo finale, dallo scudetto alla salvezza: siamo appena agli inizi, ma fin da subito ci sarà da divertirsi e allora andiamo a scoprire tutto sulle probabili formazioni Serie A in questa prima giornata…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LA PRIMA GIORNATA COSA CI RISERVA?

FOCUS GENOA INTER

Ci sembra normale scegliere Genoa Inter come partita copertina per le probabili formazioni Serie A. Prima in ordine cronologico, con il debutto dei campioni d’Italia ma sull’ostico campo dell’ottimo Genoa di Alberto Gilardino. Il Grifone dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2 nel quale De Winter, Bani e Vasquez giocheranno davanti al portiere Gollini; folto centrocampo a cinque, con le possibili presenze di Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi e Martin da destra a sinistra, infine nella coppia d’attacco i due titolari dovrebbero essere Messias e Vitinha.

Lo stesso 3-5-2 è naturalmente il modulo di riferimento consolidato per i campioni d’Italia dell’Inter, che Simone Inzaghi dovrebbe schierare come undici giocatori confermati dallo scorso scudetto. Sommer in porta, poi Pavard e Bisseck in ballottaggio per completare la retroguardia a tre con Acerbi e Bastoni; a centrocampo ecco Darmian o Dumfries a destra, poi naturalmente Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco andando verso sinistra, così come in attacco ci sarà spazio per la super coppia Lautaro Martinez-Thuram.