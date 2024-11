PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 12^ GIORNATA?

Siamo pronti a studiare le probabili formazioni Serie A, un appuntamento che ci fa compagnia turno dopo turno nel massimo campionato e che oggi arriva alla dodicesima giornata: in questa rubrica prendiamo in esame alcune delle possibili scelte di campo da parte dei vari allenatori, siamo a sabato 9 novembre e abbiamo oggi tre partite, poi le cinque di domenica che chiuderanno una dodicesima giornata dopo la quale avremo la terza sosta per le nazionali, dunque siamo anche in un periodo nel quale è giusto fare delle riflessioni su quanto stiamo vedendo, ma con le probabili formazioni Serie A ci concentreremo su mosse e moduli.

La giornata per esempio ci propone un interessantissimo derby della Mole con una Juventus reduce dalle fatiche di Champions League e un Torino in calo, ma anche una Inter Napoli che già oggi potrebbe valere una buona fetta di scudetto, far sognare chi è alle spalle e rappresentare se non altro il sorpasso dei nerazzurri sui partenopei, che apparivano in fuga ma domenica scorsa hanno nettamente perso in casa contro l’Atalanta. Di carne al fuoco ne abbiamo parecchia e dunque si tratta di iniziare a capire in che modo i vari allenatori intendano disporre le loro squadre sui campi, parlando delle probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VENEZIA PARMA

La nostra analisi sulle probabili formazioni Serie A inizia da Venezia Parma, delicatissima sfida per la salvezza: due squadre in difficoltà che stanno lottando per il loro posto al sole, dal punto di vista della rosa ci arriva meglio il Venezia che ha il solo Bjarkason indisponibile. Eusebio Di Francesco punta sul solito 3-4-2-1: il dubbio è tra Zampano e Altare, qualora dovesse giocare quest’ultimo sarebbe Candela a spostarsi sulla corsia destra, per il resto le scelte appaiono fatte con Idzes e Svoboda a protezione diFilip Stankovic che ha ormai scalzato Joronen dai pali, a centrocampo ci sarà ancora Nicolussi Caviglia cui il suo allenatore rinuncia raramente, al suo fianco Duncan e Haps a correre sulla sinistra mentre ad agire sulla trequarti avremo ancora Busio e Oristanio, naturalmente in appoggio a Pohjanpalo.

Fabio Pecchia ha perso anche Bernabè, che però dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta: intanto il suo posto in mezzo al campo lo prende Estevez che fa coppia con Mandela Keita, nel Parma non cambia la difesa che prevede Delprato e Balogh davanti al portiere Suzuki e due laterali bassi che come sempre saranno Wojo Coulibaly e Valeri. Detto della mediana, ci spostiamo sulla trequarti notando che i ballottaggi sono sempre quelli che riguardano le corsia laterali: i rumeni Man e Mihaila rischiano per le forti candidature di Almqvist e Cancellieri, soprattutto quest’ultimo che eventualmente opererebbe a sinistra. In mezzo su questa linea va Sohm, come prima punta il prescelto dovrebbe essere ancora una volta Bonny.