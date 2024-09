PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI SCELTE PER GLI ALLENATORI? (7^ GIORNATA)

Le probabili formazioni Serie B ci presentano una settima giornata potenzialmente molto particolare per il campionato cadetto, dal momento che molte squadre sono reduci da impegni di Coppa Italia e allora bisognerà dosare le forze, specie per chi anche in Coppa si è impegnato a fondo – basti pensare alla Sampdoria che ha giocato (e vinto ai rigori) il derby, partita che non può mai essere come le altre. Ecco allora che potrebbe palesarsi un certo turnover e magari un piccolo vantaggio per chi invece ha avuto a disposizione tutta la normale settimana di allenamenti.

FORMAZIONI SERIE B/ Chi giocherà oggi al Renzo Barbera? (6^ giornata, 21-22 settembre 2024)

Ecco allora che le scelte degli allenatori potrebbero essere stuzzicanti, anche se il calendario si è adeguato, con la maggioranza delle partite che saranno in programma domenica e anche lunedì, grazie ad un paio di posticipi. Adesso però possiamo cominciare ad esaminare le probabili formazioni Serie B, naturalmente iniziando dalle partite che saranno in programma già oggi pomeriggio, sabato 28 settembre 2024.

Diretta/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 1-3): la chiude Brunori (Serie B, 14 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SCOPRIAMO MODULI E TITOLARI

FOCUS BARI COSENZA

Scegliamo Bari Cosenza come prima partita da approfondire nella nostra analisi delle probabili formazioni Serie B. I pugliesi di mister Moreno Longo sono in crescita e andranno a caccia della terza vittoria consecutiva, magari con un modulo 3-5-2 che potrebbe avere i seguenti undici titolari: il portiere Radunovic; davanti a lui la difesa a tre composta da Pucino, Vicari e Mantovani; folto centrocampo a cinque invece per il Bari, nel quale da destra a sinistra potrebbero trovare posto Oliveri, Lella, Benali, Maita e Dorval; infine, i due attaccanti dei pugliesi potrebbero essere Favilli e Falletti.

Diretta/ Cremonese Spezia (risultato finale 1-1): Hristov firma il pareggio! (Serie B, 14 settembre 2024)

Per il Cosenza allenato da Massimiliano Alvini c’è invece il problema del -4 di penalizzazione, per cui sarà fondamentale reagire subito alla sconfitta casalinga contro il Sassuolo. In questo caso il modulo è il 3-4-1-2, con il portiere Micai protetto dai tre difensori, che dovrebbero essere Caporale, Camporese e Venturi; a centrocampo linea a quattro con Ciervo a destra, Charlys e Florenzi nel cuore della mediana, D’Orazio esterno sinistro; infine, nell’attacco del Cosenza ecco Kouan trequartista alle spalle delle due punte Mazzocchi e Strizzolo.