PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: DI NUOVO SCOPRIAMO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Le mosse degli allenatori torneo al centro dell’attenzione per le probabili formazioni Serie B, perché il campionato cadetto è arrivato alla sua ottava giornata, che segnerà poi una nuova cesura negli impegni perché sarà seguita dalla sosta. In compenso arrivano da una settimana che è stata completa per tutti, senza impegni ad esempio in Coppa Italia come la precedente, per cui la situazione potrebbe essere più semplice da analizzare.

Il sabato sarà già intrigante, perché giocheranno tre delle prime quattro della classifica, sarà un test per le ambizioni del Pisa che ha tentato il primo allungo, ma anche di tutte le inseguitrici, poi sarà sicuramente vibrante la domenica con ben cinque partite in programma. Questo è il quadro degli appuntamenti, ma naturalmente adesso ci interessa soprattutto scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni Serie B per l’ottava giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MOSSE E TITOLARI VERSO L’OTTAVA GIORNATA

FOCUS PISA CESENA

In primo piano per le probabili formazioni Serie B parlando delle partite del sabato c’è fatalmente Pisa Cesena. I nerazzurri toscani di Filippo Inzaghi sono capolista, ma hanno perso contro la Juve Stabia e ora vogliono reagire. Davanti al portiere Semper ci saranno sicuramente Canestrelli e Caracciolo, mentre l’ultimo posto nella difesa a tre sarà conteso fra Giovanni Bonfanti e Calabresi; da sciogliere anche un ballottaggio fra Piccinini e Touré a destra, inoltre al fianco di Marin si giocano il posto Abildgaard e Hojholt, mentre l’esterno sinistro sarà Beruatto; infine, idee più chiare in attacco con Moreo e Arena alle spalle di Nicholas Bonfanti.

Il Cesena di Michele Mignani ha tratto invece fiducia dalla vittoria proprio a Pisa in Coppa Italia e da quella successiva contro il Mantova in campionato, con il modulo 3-4-2-1 che dovrebbe essere il punto di riferimento. Davanti a Pisseri dovrebbero agire Ciofi, Mangraviti e Prestia nella difesa a tre, mentre le fasce dovrebbero essere affidate ad Adamo e Donnarumma, con Bastoni e Calò nel cuore della mediana ed infine il reparto offensivo, con Antonucci e Kargbo che sono i favoriti sulla trequarti, alle spalle del centravanti Shpendi.