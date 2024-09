PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SI CONCLUDE IL PRIMO TURNO

I pronostici Champions League ci accompagnano per mano verso la conclusione della prima giornata: giovedì 19 settembre si torna in campo, secondo le fasce orarie dei giorni scorsi, con le ultime sei partite di un turno che ha segnato una nuova epoca nella competizione perché, come già ampiamente ricordato, per la prima volta la Champions League prevede un girone unico con una classifica sola, un calendario rivoluzionato e dunque una sorta di tutti contro tutti, anche se il percorso delle singole squadre sarà inevitabilmente diverso perché ciascuna gioca solo otto partite, con sette avversarie differenti e dunque in gara secca.

In questo contesto è interessante valutare i pronostici Champions League; a tale proposito possiamo dire che quattro delle cinque italiane le abbiamo già viste tra martedì e mercoledì e dunque stasera tocca all’Atalanta, che torna nel quadro dei pronostici Champions League dopo la straordinaria vittoria dell’Europa League dello scorso maggio, con la quale ha per forza di cose alzato l’asticella delle aspettative. La sua prima partita in questo nuovo torneo è quella casalinga con un Arsenal miglioratissimo, e che sta lentamente tornando ai fasti del passato; iniziamo dunque il nostro viaggio analizzando questo match di Bergamo.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA ARSENAL

Ecco allora Atalanta Arsenal per i pronostici Champions League. La Dea non si può più nascondere: aver vinto l’Europa League lo scorso anno ha chiaramente segnato uno spartiacque tra gli anni precedenti, in cui l’Atalanta era competitiva ma si fermava sempre ad un certo punto, e una nuova era nella quale Gian Piero Gasperini ha trionfato in campo internazionale. Inevitabile allora che l’ingresso in questi pronostici Champions League debba essere raccontato come quello di una squadra che si gioca la gloria, ma l’Arsenal è un cliente scomodissimo e Mikel Arteta lo ha portato a una dimensione in cui vincere i trofei è nuovamente possibile, in maniera concreta.

L’agenzia Snai ha stabilito i pronostici Champions League su Atalanta Arsenal e indica nei Gunners i favoriti: il segno 2 sul quale puntare per la loro vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,87 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro abbiamo un valore pari a 3,60 volte la posta in palio sul segno 1, che naturalmente identifica l’ipotesi dell’affermazione dell’Atalanta. L’opzione del segno X è quella per il pareggio: con questo bookmaker andreste a guadagnare 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MONACO BARCELLONA

Anche Monaco Barcellona è una partita molto intrigante nei pronostici Champions League. I blaugrana vogliono tornare a essere quella corazzata che ha vinto il torneo per quattro volte tra il 2006 e il 2015, con due Triplete, sotto la guida di Hansi Flick il campionato è iniziato alla grande ma la strada è lunga, e la sensazione è che in Europa ci siano squadre ancora superiori. Il Monaco è una realtà “strana” e molto ondivaga, c’è ancora il magnate russo Dmitry Rybolovlev ma gli investimenti non sono tantissimi, tuttavia si è arrivati a giocare in Champions League e i transalpini potrebbero anche rappresentare una sorta di sorpresa.

Intanto i pronostici Champions League per la partita del Louis II indicano ovviamente il Barcellona come squadra favorita: abbiamo un valore corrispondente a 1,75 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, invece il segno 1 che regola il successo interno del Monaco vi garantirebbe una vincita pari a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire. Per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, questo bookmaker porterebbe in dote un guadagno che, per questa partita, corrisponderebbe a 4,00 volte la posta in palio.