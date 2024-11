PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: DATI CURIOSI PER STASERA

I pronostici Champions League oggi, martedì 26 novembre 2024, potrebbero riservarci diverse curiosità con quote e favorite per le nove partite che apriranno la quinta giornata. In particolare, le tre squadre italiane impegnate già oggi (o meglio, le tre lombarde) giocheranno tutte contro avversarie ancora ferme a quota zero punti in classifica. Si può allora puntare a un tris di vittorie per rendere memorabile il martedì italiano di Champions League? Certamente sì, anche se bisogna aggiungere qualche elemento in più…

Nonostante il fattore campo avverso, Milan e Atalanta sono senza dubbio nettamente favorite sui campi di Slovan Bratislava e Young Boys, che sono oggettivamente fra le ‘cenerentole’ di questa nuova Champions League – sebbene sia doveroso non prendere mai sottogamba alcun impegno. L’Inter invece giocherà in casa contro un Lipsia clamorosamente ancora fermo al palo, ma almeno sulla carta pericoloso. Premesso questo, vediamo di aggiungere qualcosa proprio sulla partita di San Siro per i pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: QUOTE E FAVORITI A SAN SIRO

FOCUS INTER LIPSIA

Inter Lipsia di conseguenza attira la nostra attenzione per più di un motivo nei pronostici Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi finora hanno fatto tutto per bene e la vittoria contro l’Arsenal ha messo l’Inter in una posizione di classifica davvero eccellente alla metà del cammino. Adesso c’è l’occasione di salire ulteriormente, anche se di fronte ci sarà un Lipsia forse già all’ultima spiaggia dopo quattro sconfitte consecutive, che non erano in preventivo per una squadra della Bundesliga.

Attenzione quindi alla potenziale trappola, anche se giustamente fattore campo e classifica fanno pendere dalla parte dei nerazzurri le quote dell’agenzia Snai per i pronostici su Inter Lipsia di Champions League: stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro il segno 1 è nettamente favorito e quotato a 1,43, mentre si arriverebbe già a 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio in caso di segno 2, qualora il Lipsia si sbloccasse proprio stasera con un colpaccio.