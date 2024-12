PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ANALIZZIAMO LE SFIDE DEL MERCOLEDÌ

I pronostici Champions League fanno tappa alle partite che si giocano mercoledì 11 dicembre 2024, e che sono le nove che restano da giocare per completare la sesta giornata: ormai siamo sempre più vicini alla conclusione del girone unico che ha rappresentato la prima grande novità della stagione, la seconda naturalmente arriverà con i playoff e da questo punto di vista c’è grande attesa per scoprire quali saranno le squadre che andranno subito agli ottavi e quelle che invece dovranno necessariamente passare dagli spareggi, detto che ci sono alcune big che in questo momento rischiano seriamente di essere clamorosamente eliminate al primo turno.

Diretta/ Dinamo Zagabria Celtic (risultato finale 0-0) streaming video tv: reti bianche (10 dicembre 2024)

Lo scopriremo strada facendo ma, come già detto, quello di stasera è uno snodo importante così come tutti gli altri che arriveranno nelle prossime settimane; parlando di questo mercoledì, con i pronostici Champions League ci concentreremo soprattutto sulle tre partite che vedono coinvolte le nostre squadre, per Juventus e Milan possiamo parlare di classifica molto simile e dunque scenario che possiamo abbinare mentre il Bologna, purtroppo, appare tagliato fuori da qualunque discorso di prosecuzione nel torneo anche se la speranza è l’ultima a morire, intanto noi cominciamo il nostro viaggio attraverso i pronostici Champions League.

Diretta/ Girona Liverpool (risultato finale 0-1) streaming video: decide Salah su rigore (10 dicembre 2024)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS MANCHESTER CITY

Certamente Juventus Manchester City è un big match e dunque ne parliamo attraverso i pronostici Champions League, possiamo dire che le due squadre stiano affrontando momenti simili anche se, naturalmente prendendo in considerazione anche le possibilità sulla carta, la crisi del Manchester City sia quella che fa più scalpore perché, dopo l’infortunio del Pallone d’Oro Rodri, gli Sky Blues hanno improvvisamente smesso di vincere e rischiano quasi l’eliminazione, come però anche la Juventus che perde pochissimo (una partita in tutta la stagione) ma vince altrettanto poco e per questo motivo sa di dover inevitabilmente aumentare i giri del motore.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (6^ giornata, oggi 10 dicembre 2024)

Anche con il Manchester City in vistoso calo l’agenzia Snai assegna agli inglesi il ruolo di squadra favorita, con il segno 2 per la sua vittoria all’Allianz Stadium che vale 1,90 volte quanto avrete messo sul piatto contro il valore di 4,00 volte la giocata che accompagna il segno 1 per l’affermazione della Juventus, infine il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 3,55 volte l’importo che avrete pensato di investire con questo bookmaker sulla partita di Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MILAN STELLA ROSSA

Sembra tutto facile per i rossoneri in Milan Stella Rossa e ce lo confermano anche i pronostici Champions League, se è vero che per la Snai la vittoria interna regolata dal segno 1 vale appena 1,28 volte la giocata mentre con il segno 2, per il successo della Stella Rossa, ha un valore che corrisponde a 9,50 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo e infine il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, ha comunque una quota alta perché vi farebbe intascare 6,00 volte la cifra in palio.

Dunque Milan largamente favorito, e che per di più appare rinfrancato dalle ultime due vittorie e un calendario che almeno sulla carta lo dovrebbe favorire. Tuttavia attenzione alla Stella Rossa: i serbi in generale stanno faticando e lo dimostra il fatto che abbiano appena 3 punti nella classifica del girone unico, ma questi punti sono arrivati due settimane fa con un incredibile 5-1 allo Stoccarda, una squadra che era andata a dominare sul campo di una Juventus che all’epoca era ancora abbastanza in salute. Dunque quale squadra si presenterà stasera a San Siro? Il discorso vale anche per il Milan, che quest’anno è stato particolarmente ondivago nelle sue prestazioni e dunque avrà bisogno della sua migliore versione per evitare guai e rischiare di venire addirittura eliminato dalla Champions League.