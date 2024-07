Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sui due ottavi di finale di oggi (lunedì 1 luglio)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: LE QUOTE SUI DUE OTTAVI DI OGGI

I pronostici degli Europei 2024 ci fanno compagnia anche oggi, lunedì 1 luglio: stiamo procedendo rapidamente verso la conclusione degli ottavi di finale e ne abbiamo in programma altri due, il quinto e il sesto, che sono decisamente intriganti perché si tratta di Francia Belgio e Portogallo Slovenia. Giunti a questo punto degli Europei 2024 può succedere davvero di tutto e i pronostici risultano più complessi: già nel corso della fase a gironi le sorprese non sono mancate e proprio la qualificazione della Slovenia rappresenta una di queste, in gare secche con la possibilità di supplementari e rigori aspettiamoci grandi ribaltoni.

Certamente le nazionali favorite ci sono, ma appunto questi sono solo pronostici degli Europei 2024: sulla carta possiamo dire tante cose e anche per quanto si è visto sino a questo momento, poi come sempre il vero giudice è il campo ed è per questo che non vediamo l’ora di assistere a queste due partite, ma prima chiaramente dobbiamo fare il nostro riepilogo sulle quote che i bookmaker ufficiali stanno emettendo e dunque, senza indugiare oltre, iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici degli Europei 2024 prendendo in considerazione i singoli match di lunedì 1 luglio.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: FRANCIA BELGIO

Partiamo allora da Francia Belgio, che anche con i pronostici degli Europei 2024 arriva cronologicamente per prima ed è anche il big match nel turno. Innanzitutto è sorprendente che né i Bleus né i Diavoli Rossi abbiano vinto il loro girone: la Francia aveva l’Olanda, ma il secondo posto è stato sancito dal pareggio di rigore contro una Polonia già eliminata e che non aveva più nulla da chiedere al suo Europeo. Il Belgio è riuscito a segnare appena due gol e vincere una sola partita contro Slovacchia (persa), Romania e Ucraina: certamente un flop ma è stata comunque seconda posizione per differenza reti, inevitabile che adesso entrambe debbano alzare l’asticella se vogliono arrivare ai quarti.

I pronostici degli Europei 2024 che l’agenzia Snai ha stabilito per Francia Belgio ci dicono qualcosa di abbastanza evidente, ovvero che i Bleus sono favoriti: dovrete giocare il segno 1 per la loro vittoria e andreste a guadagnare una somma corrispondente a 1,92 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi della vittoria del Belgio porta in dote una vincita che equivale a 3,20 volte l’importo investito. Infine abbiamo il segno X, sul quale puntare per il pareggio: con questa eventualità il bookmaker in questione vi premierebbe con una cifra che ammonta a 4,75 volte la posta in palio sulla partita.











