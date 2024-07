Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sui primi due quarti di finale (oggi venerdì 5 luglio)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: LE QUOTE SUI PRIMI DUE QUARTI

È ancora tempo di vivere il nostro focus sui pronostici degli Europei 2024: finalmente venerdì 5 luglio iniziano i quarti di finale e dunque ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la conclusione di un torneo dal quale purtroppo l’Italia è già stata eliminata, ma che può ancora regalarci parecchie emozioni. Le due partite che si giocano oggi sono un grande spettacolo: una, che è Spagna Germania, suona molto come una finale anticipata anche perché le due nazionali sono quelle che maggiormente hanno convinto nella fase a gironi e agli ottavi.

Formazioni Portogallo Francia/ Quote: Rabiot è squalificato (Euro 2024, oggi 5 luglio)

L’altra, Portogallo Francia, rinverdisce una grande rivalità ed è tutt’altro che scontata, perché i lusitani hanno avuto bisogno dei rigori per avere ragione della coriacea Slovenia ma i Bleus sono stati tutt’altro che irreprensibili, anzi si può dire che siano arrivati ai quarti con molta fortuna e ora dovranno realmente dimostrare di essere favoriti. Scopriremo sul campo come andranno le cose, ma ora con i pronostici degli Europei 2024 dobbiamo fare le nostre previsioni e dunque iniziamo subito a valutare le due partite con le quote proposte dai bookmaker.

Formazioni Spagna Germania/ Quote: conferme e un rientro (Euro 2024, oggi 5 luglio)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: GERMANIA SPAGNA

Partiamo dunque con Spagna Germania nell’analisi dei pronostici degli Europei 2024. Partita come detto scintillante: la Roja ha dominato il girone in cui era compresa anche l’Italia e poi ha dimostrato di saper assorbire in fretta la botta ricevuta dal vantaggio della Georgia, segnandole quattro gol e arrivando a dominare il match con una qualità incredibile da parte di calciatori anche giovanissimi ma che sono già straordinari protagonisti. La Germania si è liberata dell’ostica Danimarca, facendo vedere che quando c’era la necessità di fare sul serio sono arrivate le risposte: davvero difficile indicare una nazionale favorita, e infatti per l’agenzia Snai c’è grande equilibrio.

Demiral, esultanza con i lupi in Austria-Turchia/ Gesto di estrema destra, la UEFA indaga (3 luglio 2024)

Il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria della Spagna vi farebbe guadagnare, con i pronostici degli Europei 2024, 2,70 volte quello che avrete messo sul piatto ma il segno 2 che regola l’affermazione della Germania porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte la vostra giocata, di conseguenza possiamo realmente parlare di una partita da tripla. Bisogna anche considerare l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X e che porterebbe il quarto di finale ai tempi supplementari: in questo caso il bookmaker vi garantirebbe un incasso equivalente a 3,20 volte l’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA