Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite di oggi (lunedì 17 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: COSA POTREBBE SUCCEDERE OGGI?

Il lunedì è magari un giorno meno allegro rispetto al weekend, però per tanti (specie i ragazzi) c’è aria di vacanze e soprattutto c’è Euro 2024 che ormai ci fa compagnia per buona parte della giornata. Anche oggi, lunedì 17 giugno, dobbiamo allora dare uno sguardo ai pronostici sugli Europei 2024, magari per discutere con amici, colleghi o parenti su chi possano essere i favoriti di ogni singola partita, soprattutto nella fase a gironi, quando il programma è più fitto. L’analisi non è banale, anche perché non tutte le Nazionali straniere sono conosciute alla stessa maniera dal grande pubblico, ma anche in questo sta il fascino delle estati in compagnia di Europei o Mondiali.

Certo, in un mondo sempre più globalizzato anche nel calcio sono difficili le sorprese totali, perché tutti conoscono tutti, almeno tra gli addetti ai lavori. Poi però c’è sempre l’imprevedibilità, che rende il calcio lo sport forse più difficile da inquadrare in numeri e sicuramente quello più affascinante, perché almeno sulla singola partita tutto (o quasi) è possibile. Insomma, stiamo cercando di farvi venire l’acquolina in bocca prima di buttarci sulle quote per le partite e i possibili favoriti di ogni incontro, parlando dei pronostici Europei 2024 per oggi, lunedì 17 giugno.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU ROMANIA UCRAINA

La prima partita del giorno per i pronostici Europei 2024, alle ore 15.00 del pomeriggio, sarà Romania Ucraina. Un incontro perfetto per approfondire il discorso accennato in precedenza, perché sono due Nazionali magari meno note di altre, anche se un buon numero di giocatori gioca nei grandi campionati e alcuni anche in Serie A oppure in Serie B, soprattutto per quanto riguarda la Romania. L’Ucraina tre anni fa si spinse fino ai quarti, sicuramente proverà a dare una grande gioia al proprio popolo in un momento in cui da quelle parti non è certo il risultato di una partita la preoccupazione principale.

Ecco allora che possiamo esaminare le quote su Romania Ucraina dell’agenzia Snai: favoriti in modo abbastanza netto gli ucraini che formalmente sono gli “ospiti”, il segno 2 è proposto a 2,00 contro quota 4,00 per il segno 1 in caso di successo della Romania. Il segno X varrà infine 3,40 volte la giocata in caso di pareggio. Snai si aspetta un match povero di gol, perché l’Over 2,5 è quotato a 2,10 mentre l’Under ha una quotazione di 1,65, inoltre l’opzione NoGol (se almeno una squadra non segna) è quotata a 1,83, con il Gol invece a un valore pari a 1,88 la posta in palio.

