Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite di oggi (martedì 18 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: SI CHIUDE LA PRIMA GIORNATA!

Si chiude la prima giornata di Euro 2024, questo significa che avremo solo due partite oggi, martedì 18 giugno, da prendere in considerazione per i pronostici sugli Europei 2024. Infatti il programma prevede due incontri per il girone F che si porterà così in pari a tutti gli altri prima di ricominciare il giro da domani. Abbiamo allora quattro Nazionali ancora da scoprire, la più nota è inevitabilmente il Portogallo, che è pure l’ultima delle potenziali favorite a dover ancora debuttare, mentre la sorpresa principale potrebbe essere la debuttante Georgia.

Per l’ultima volta dovremo allora riflettere sulle potenziali incognite che spesso si possono celare nel debutto di un grande evento internazionale, anche se dobbiamo dire che in questi Europei in Germania in genere finora le big più attese hanno rispettato i favori dei pronostici. Staremo a vedere se sarà così anche nelle due partite che ci faranno compagnia nelle prossime ore, adesso però è il momento per esaminare le quote per le partite e i possibili favoriti di ogni incontro circa i pronostici Europei 2024 per le sfide di oggi, martedì 18 giugno.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU TURCHIA GEORGIA

Abbiamo quindi visto che la prima partita del giorno sarà alle ore 18.00, i pronostici Europei 2024 ci parlano quindi di Turchia Georgia, una sfida curiosamente “poco europea” a livello geografico, che sulla carta dovrebbe vedere favoriti gli uomini del c.t. italiano Vincenzo Montella contro una Georgia che è invece debuttante nella fase finale di un Europeo e quindi vive una sorta di favola sportiva, da questo momento in poi tutto quanto arriverà sarà un “di più” per i georgiani. La Turchia invece punta ad essere una delle mine vaganti di Euro 2024 e sicuramente vorrà iniziare con il piede giusto oggi, per non complicarsi la vita.

Adesso per i pronostici Europei 2024 possiamo passare naturalmente all’analisi delle quote su Turchia Georgia da parte dell’agenzia Snai: non stupisce osservare che sia favorita la Turchia, che per la formalità è padrona di casa, il segno 1 è quindi proposto a quota 1,75 contro il valore di 5,25 per il segno 2 in caso di successo della Georgia, tutto sommato non così impossibile, che potrebbe quindi stuzzicare qualche scommettitore. Il segno X si colloca invece a 3,60 volte la giocata in caso di pareggio, potrebbe essere un buon compromesso ma naturalmente anche in questo caso serve immaginare una battuta d’arresto almeno parziale per la Turchia.

