Pronostici Italia Albania/ Quote e favoriti per il debutto degli Azzurri a Euro 2024 (oggi 14 giugno)

PRONOSTICI ITALIA ALBANIA: COSA ATTENDERCI DAL DEBUTTO DEGLI AZZURRI A EURO 2024?

Il conto alla rovescia sta per terminare, domani sera a Dortmund avremo il debutto degli Azzurri a Euro 2024 e allora la giornata della vigilia, oggi venerdì 14 giugno, è perfetto per dedicarci ai pronostici su Italia Albania. Sappiamo che il nostro girone B è davvero tosto e che quindi sarebbe fondamentale partire con il piede giusto contro l’Albania che, sulla carta, è l’anello debole di un gruppo comprendente pure Spagna e Croazia. Da non sottovalutare comunque pure gli uomini di Sylvinho, che vorranno fare la sorpresa in una partita che per loro è una sorta di derby, considerando che la maggior parte dei giocatori albanesi gioca o ha giocato in Italia.

Quanto alla nostra Nazionale, l’avvicinamento a Euro 2024 non è stato dei migliori: dopo la seconda mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali e l’avvicendamento tra Roberto Mancini e Luciano Spalletti, nelle ultime settimane ci sono stati pure intoppi come qualche rinuncia per infortunio, in particolare in difesa come Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini, oltre a qualche acciacco che ha tenuto sul filo soprattutto Nicolò Barella, che è sicuramente uno dei giocatori più importanti per l’Italia che sogna il bis europeo. Adesso però bisogna essere più forti di tutto e andare subito a caccia della vittoria per non complicarsi la vita.

PRONOSTICI ITALIA ALBANIA: COMPARAZIONE QUOTE E FAVORITI

Dopo questa ampia premessa, possiamo scendere nel dettaglio dei pronostici su Italia Albania dando uno sguardo alle quote delle principali agenzie di scommesse sportive. Le differenze in realtà sono davvero minime: tutte considerano l’Italia nettamente favorita per la vittoria, formalmente gli Azzurri giocheranno in casa e quindi il segno 1 è il grande favorito, con quotazioni tutte attorno a 1,40 volte la posta in palio. Insomma, scommettendo sull’Italia non guadagnereste molto, ma sarebbe importante per il cammino a Euro 2024 che la vittoria possa arrivare davvero.

Qualche leggera differenza di più fra le varie agenzie c’è per il segno X in caso di pareggio a Dortmund, ma in ogni caso la divisione della posta varrebbe fra 4,50 e 5,00 volte la posta che avrete deciso di giocare se credete nel pareggio. Infine, la nostra panoramica sui pronostici di Italia Albania deve prendere in considerazione anche l’ipotesi di una sconfitta azzurra: questa possibilità è indicata evidentemente dal segno 2, la vittoria dell’Albania sarebbe remunerativa per chi ci avrà creduto, perché le quote delle principali agenzie si aggirano a circa 8,50 volte la giocata.











