PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E FAVORITE, DUE BIG-MATCH AL SABATO

In una settimana che ha visto il massimo campionato costantemente sotto i riflettori grazie a tre recuperi di altissimo livello, ecco che la ventunesima giornata parte a sua volta molto forte e per i pronostici Serie A mettiamo subito con grande piacere sotto i riflettori le due grandi sfide che illumineranno la serata di sabato 18 gennaio 2025. Dall’Allianz Stadium a Bergamo, dalla corsa per la Champions League al massimo dei traguardi: le favorite e le quote per i due match che ci terranno incollati ai seggiolini degli stadi oppure davanti ai televisori.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS JUVENTUS MILAN

Il Milan si sta rialzando con il nuovo allenatore Sergio Conceicao e la stessa Juventus ne sa qualcosa – leggi Supercoppa Italiana – ma la classifica resta pessima. I bianconeri di Thiago Motta restano ancora imbattuti in campionato, ma hanno una sola vittoria nelle ultime otto. La sfida più nobile dei pronostici Serie A della 21^ giornata è un coacervo di contraddizioni: non ce ne voglia la Vecchia Signora, ma la tentazione per Juventus Milan potrebbe essere quella di puntare sul pareggio, con Snai che quota il segno X a 3,15.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS ATALANTA NAPOLI

L’Atalanta arriva da tre pareggi consecutivi, il Napoli invece ha vinto le ultime cinque e da tre non incassa nemmeno un gol. Da questo punto di vista il vantaggio nei pronostici Serie A su Atalanta Napoli dovrebbe essere per Antonio Conte, il quale però sicuramente ricorda molto bene la lezione subita dalla Dea di Gian Piero Gasperini all’andata al Maradona. Di certo qui c’è il fascino di un match tra due squadre che stanno facendo entrambe molto bene: il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte dell’Atalanta, le quote Snai dicono 2,25 per il segno 1 a fronte del 3,25 per il colpo esterno.