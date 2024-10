PRONOSTICI SERIE A: COSA SUCCEDE NEL TURNO INFRASETTIMANALE?

I pronostici Serie A tornano immediatamente a farci compagnia perché la decima giornata si disputa in turno infrasettimanale, per cui già al martedì siamo nuovamente pronti ad analizzare le possibilità dei favoriti per le partite che ci faranno compagnia da oggi fino a giovedì sera, magari proprio con la variabile dell’incertezza dovuta agli impegni ravvicinati – anche se per molte squadre questa non è di certo una novità.

Diretta/ Atalanta Verona (risultato finale 6-1): Carnesecchi blinda il punteggio! (Serie A, 26 ottobre 2024)

Forse si gioca anche troppo e questo genera magari problemi ai calendari, come abbiamo visto appena settimana scorsa, ma per gli appassionati è comunque intrigante tornare subito a rivolgere lo sguardo tra le quote che contraddistinguono i pronostici Serie A nella decima giornata di campionato, allora noi naturalmente cominciamo a dire qualcosa sugli anticipi di oggi.

Diretta/ Napoli Lecce (risultato finale 1-0): Conte tenta la fuga! (Serie A, 26 ottobre 2024)

PRONOSTICI SERIE A 10^ GIORNATA: UNO SGUARDO ALLE QUOTE

FOCUS CAGLIARI BOLOGNA

Cagliari Bologna mette di fronte due squadre appaiate in classifica e questo aspetto potrebbe rendere il match particolarmente stuzzicante per i pronostici Serie A, anche se naturalmente gli emiliani hanno una partita da recuperare: il Bologna del nuovo corso di Vincenzo Italiano finora è il ‘mister X’ del campionato, con sei pareggi su otto partite disputate, il Cagliari invece ha avuto più alti e bassi ma tutto sommato la squadra di Davide Nicola è in crescita grazie a 7 punti nelle ultime quattro giornate, sebbene nell’ultima sia tornata a perdere.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 9^ giornata: tutto sul derby d'Italia (26-27 ottobre 2024)

Le quote offerte dall’agenzia Snai confermano una notevole incertezza perché sono abbastanza equilibrate: i pronostici su Cagliari Bologna di Serie A ci dicono che una vittoria del Bologna (segno 2) è quotata a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno 1 ovviamente in caso di successo casalingo del Cagliari, infine in caso di pareggio il segno X varrebbe 3,20 volte la posta in palio sul segno X.