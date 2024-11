PRONOSTICI SERIE A: SCOPRIAMO LE QUOTE PER LA 14^ GIORNATA

I pronostici Serie A ci attirano oggi, sabato 30 novembre, dal momento che ci saranno nelle prossime ore le classiche tre partite valide per la 14^ giornata: al centro dell’attenzione potrebbe esserci soprattutto la lotta salvezza, dal momento che almeno tre delle sei squadre impegnate oggi dovranno lottare per l’obiettivo della permanenza nella massima categoria. Questa è una variabile significativa anche parlando dei pronostici Serie A, perché le squadre che hanno questo orizzonte sono già pronte a lottare con il metaforico coltello fra i denti.

D’altronde finora questo campionato si sta caratterizzando per gruppi folti per ogni obiettivo, anche per lo scudetto c’è ancora una bella “ammucchiata” e ciò rende decisamente intrigante ogni discorso relativo alle quote e ai favoriti per le partite di questo appassionante campionato di Serie A 2024-2025. Per quanto riguarda il tricolore sarà più importante quanto accadrà domenica, ma naturalmente questo non è un problema: cominciamo infatti ad esaminare che cosa ci può offrire il sabato per i pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: ALLA SCOPERTA DEI FAVORITI

FOCUS MILAN EMPOLI

Milan Empoli può essere considerata come la partita di maggiore spicco nel sabato in compagnia dei pronostici Serie A, allora ci sembra doveroso spendere qualche parola sul match che ci attende a San Siro. Il Milan arriva dal brutto pareggio contro la Juventus, una partita che di certo non passerà alla storia di questa rivalità, per cui la vetta della classifica si è ulteriormente allontanata. Di conseguenza sarebbe fondamentale tornare a vincere, ma non sarà così semplice contro l’Empoli, che è una delle squadre più solide della nostra Serie A e si gode infatti un cammino finora sereno, lontano dalle insidie della zona retrocessione.

Pur rendendo quindi il giusto merito ai toscani, bisogna dire che evidentemente i pronostici su Milan Empoli di Serie A in base alle quote Snai vedono i padroni di casa rossoneri come nettamente favoriti, con il segno 1 che è quotato a 1,35, mentre già è molto più stuzzicante la quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) ed infine si arriva a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa esterna da parte dell’Empoli per zittire San Siro.