PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

Con i pronostici Serie B torniamo a parlare del campionato cadetto e delle ipotesi e previsioni in vista delle partite che, già inaugurate dall’anticipo tradizionale, sabato 14 e domenica 15 settembre si giocano per la quinta giornata. Nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali, la Serie B ci presenta un quadro ancora troppo indefinito per essere analizzato in maniera concreta, tuttavia è chiaro che i primi quattro turni ci abbiano già dato qualche indicazione di cui bisognerà tenere conto per parlare dei pronostici Serie B, attraverso i quali come detto proveremo a studiare le quote dei bookmaker e ipotizzare quello che potrebbe succedere sui campi.

La quinta giornata è iniziata con tre squadre davanti a tutte in classifica: Juve Stabia, Pisa e Spezia sono scattate meglio dai blocchi di partenza e sono ancora imbattute, le vedremo oggi alla prova dei fatti ma così anche altri club che a differenza loro stanno faticando, su tutti ovviamente Sampdoria e Bari che non sono riusciti a scrollarsi di dosso le ruggini dello scorso anno, con i blucerchiati che hanno già cambiato allenatore esonerando Andrea Pirlo. Iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B andando a presentare le partite che ci sembrano più significative nella quinta giornata.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE SPEZIA

Cremonese Spezia è una partita intrigante per i pronostici Serie B: partiti non benissimo i grigiorossi che hanno perso due volte nelle prime tre giornate, ma prima della sosta è arrivato un roboante 4-1 sul campo del Sassuolo e dunque per Giovanni Stroppa potrebbe essere iniziata la rincorsa, ricordando la finale dei playoff raggiunta lo scorso anno. Lo Spezia come già visto è una delle capolista: a differenza della passata stagione Luca D’Angelo è in sella dall’estate e questo potrebbe aver fatto la differenza, certamente i liguri hanno ben altro passo rispetto all’avvio dello scorso agosto e se la possono certamente giocare.

I pronostici Serie B che leggiamo secondo le quote fornite dalla Snai ci dicono che la Cremonese è favorita, perché il segno 1 posto sulla sua vittoria ha un valore pari a 2,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; per contro il segno 2 che regola il successo esterno dello Spezia vi permetterebbe di guadagnare 3,75 volte la giocata, infine abbiamo l’eventualità del pareggio per la quale dovrete puntare sul segno X, e che con questo bookmaker concede una vincita che corrisponde a 3,20 volte la cifra che avrete investito sulla partita dello stadio Zini.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA PALERMO

È interessante parlare anche di Juve Stabia Palermo nei pronostici Serie B: un derby del Sud che torna a farci compagnia dopo qualche tempo, e che vede in campo le Vespe prime in classifica a sorpresa, da neopromosse e con una solidità difensiva che al momento sta facendo la differenza, anche perché l’attacco per ora produce poco. Il Palermo ha avuto un avvio shock: due sconfitte e zero gol segnati, poi però i nuovi acquisti hanno aiutato Alessio Dionisi a trovare la quadra e così è arrivato il blitz di Cremona unito al pareggio contro il Cosenza, per avere una classifica migliore e rasserenare l’orizzonte davanti a sé.

Secondo l’agenzia Snai, per i pronostici Serie B, il Palermo è anche favorito nonostante si giochi al Romeo Menti: infatti abbiamo un valore di 2,35 volte la giocata sul segno 2 che identifica la vittoria rosanero, mentre il segno 1 per l’affermazione della Juve Stabia, comunque non lontano, permette una vincita che ammonta a 3,00 volte quanto investito sul match. Per l’ipotesi del pareggio, per la quale come sempre dovrete puntare sul segno X, questo bookmaker ha previsto un guadagno che corrisponde a 3,10 volte la somma messa sul piatto.