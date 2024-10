DIRETTA SASSUOLO CITTADELLA: SQUADRE IN CERCA DI RISCATTO

In campo alle ore 15,00 di sabato 5 ottobre 2024 la diretta Sassuolo Cittadella valida per l’ottava giornata di Serie C. Al Mapei Stadium scenderanno in campo due squadre che vogliono tornare a vincere per rilanciare la loro classifica. Il Sassuolo è a quota 12 punti ma si è fermato con uno 0 a 0 nell’ultima sfida in casa contro lo Spezia. Cittadella più in difficoltà e lontano dalla vittoria da tre giornate nonostante prestazioni di buon livello.

DIRETTA SASSUOLO CITTADELLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Da quest’anno la Serie B è un’esclusiva di DAZN e anche la partita Sassuolo Cittadella sarà visibile solo sulla piattaforma inglese. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà gli avvenimenti più importanti della partita.

SASSUOLO CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita analizzando le possibili scelte dei due allenatori. Fabio Grosso punterà ancora sul 4-3-3 con il tridente formato da Laurienté, Mulattieri e Pierini con Volpato che potrebbe trovare importante minutaggio. Romagna e Muharemovic saranno i due centrali di difesa chiamati ad essere un fattore anche sui calci piazzati. Gorini conferma il suo 4-3-1-2 con Desogus sulla trequarti alle spalle di Pandolfi e Magrassi in ballottaggio con Ravasio. Salvi e Carissoni avranno il difficile compito di agire come terzini e dare una mano ai due centrali di difesa cercando di contenere le avanzate degli esterni avversari.

SASSUOLO CITTADELLA, LE QUOTE

Andiamo a vedere le quote della diretta Sassuolo Cittadella utilizzando le proposte di Bet365. I padroni di casa partono con un ampio favore del pronostico e vedono una loro vittoria a 1,67. Il 2 per gli ospiti sale fino a 5,00 mentre il pareggio X arriva fino a 3,70.