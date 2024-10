PRONOSTICO INTER JUVENTUS: IL PUNTO DI MICHELANGELO RAMPULLA

È giunto il momento del pronostico Inter Juventus, il derby d’Italia: il nuovo capitolo di una rivalità infinita va in scena per la nona giornata di Serie A, alle ore 18:00 di domenica 27 settembre. Una partita nella partita, vista la rivalità tra i due club, che va al di là anche della corsa scudetto a cui le due squadre puntano. L’ultima giostra in Champions League ha presentato due gare risolte in extremis, in maniera opposta: se l’Inter ha avuto ragione dello Young Boys nei minuti di recupero, la Juventus sul filo di lana ha perso in casa contro lo Stoccarda.

Entrambe non hanno brillato ma i nerazzurri hanno mostrato il loro carattere e la loro resilienza, cosa che ai bianconeri era riuscita a Lipsia ma non lo scorso martedì. Due situazioni contrastanti con Inter e Juventus rispettivamente con 17 e 16 punti in campionato per un incontro che promette tante emozioni e si spera tanto spettacolo. Per il pronostico Inter Juventus e un punto su questa scintillante partita abbiamo sentito Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Parliamo del pronostico Inter Juventus: che partita sarà? Una bella partita tra due squadre molto forti come sono Inter e Juventus, una partita equilibrata, combattuta.

Che Inter si aspetta sabato? Un grande gioco e una squadra pronta a fare l’incontro? La solita Inter con la sua identità di gioco come la stessa Juventus, pronta a proporre il suo tipo di calcio. Sia Inter che Juventus amano imporre il loro gioco. Se poi rispetto alla scorsa stagione c’è stata qualche flessione nella squadra nerazzurra questo si può anche capire, ci possono essere periodi così.

Sarà ancora Marcus Thuram il matchwinner di Inter Juventus? Thuram è un grande giocatore, un grande attaccante che ha fatto bene lo scorso anno e sta facendo bene anche in questo. È molto cresciuto e sta crescendo sempre di più. Potrebbe essere anche decisivo.

Juventus che ha il problema in attacco, fa fatica a segnare: come lo risolverà contro l’Inter? La Juventus ha tanti giocatori in grado di andare in gol, tanti calciatori capaci di risolvere la partita.

Per contro però la Juventus ha una delle difese più forti in Europa… In effetti è così, la Juventus ha una grande difesa, la più forte d’Europa, una difesa fortissima, quasi invalicabile, veramente di grande livello tecnico.

In questo momento possiamo dire che sia Francisco Conceiçao l’uomo in più dei bianconeri? Conceiçao è molto forte, è un giocatore capace di andare in rete e di saltare anche l’uomo. Di fare gol bellissimi come è successo anche questa stagione. Sarà sicuramente un uomo in più della Juve con l’Inter.

Un giudizio, da ex portiere, su Sommer e Di Gregorio? Intanto devo aggiungere per forza di cose Perin, tutti e tre sono portieri molto forti. Bravi con i piedi, numeri uno di assoluto valore non posso che dare un giudizio positivo su Sommer, Di Gregorio e Perin.

Qual è il pronostico Inter Juventus per Michelangelo Rampulla? Vedo un pareggio, anche se il mio passato bianconero mi farebbe sperare in un successo della Juventus. La Juventus e la Cremonese altra squadra dove ho giocato mi sono rimaste nel cuore.

(Franco Vittadini)