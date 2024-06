Pronostico Italia Svizzera/ Bonetti: “Bisogna giocare meglio!” (ottavi Euro 2024, esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA SVIZZERA: PARLA DARIO BONETTI (ESCLUSIVA)

Un ottavo di finale difficile oggi pomeriggio all’Olympiastadion di Berlino per Euro 2024, così si presenta Italia Svizzera. La Nazionale di Spalletti ha acciuffato la qualificazione con un gol di Zaccagni all’ultimo secondo con la Croazia. Gli Azzurri finora hanno deluso e la partita con la Svizzera, che ha messo in difficoltà anche la Germania, si presenta molto complicata.

Di fronte avremo una squadra ben equilibrata sul piano tattico con alcune individualità di ottimo livello come Embolo e Xhaka e messa ben in campo dal c.t. Yakin. L’Italia dovrà giocare meglio, puntando magari su giocatori come Chiesa e Barella e un’organizzazione di gioco più precisa. Per il pronostico su Italia Svizzera abbiamo sentito Dario Bonetti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Italia Svizzera, che partita sarà? Partita complicata, non certo facile: l’Italia dovrà cercare di fare bene per vincere questo match.

Cosa dovrà quindi cambiare nell’Italia per vincere? Dovrà giocare meglio, tirare fuori tutta la sua qualità nella squadra e nei singoli giocatori.

Rivedremo il miglior Chiesa, giocatore determinante per gli azzurri? Chiesa è un giocatore importante per la squadra ed è importante che venga utilizzato sulla fascia destra del campo. Può far bene come è successo nell’ultima parte della partita dell’Italia contro la Croazia.

Svizzera squadra quadrata e equilibrata, pensa che anche domani la formazione elvetica si presenterà così? Non penso che la Svizzera cambi il suo modo di giocare: è un’ottima formazione che sa giocare bene al calcio, come abbiamo visto anche con la Germania.

Xhaka è l’uomo decisivo per la Svizzera? Xhaka è uomo di qualità e di grande esperienza per la Svizzera, ma sono tanti i giocatori bravi della formazione elvetica. La Svizzera ha un’ottima difesa e ci sono due attaccanti molto validi, in grado di mettere in difficoltà la nostra difesa.

Le scelte di Spalletti e Yakin potrebbero decidere questo match? Sarà importante come Spalletti metterà in campo l’Italia, che giocatori sceglierà per questa partita e come farà giocare la squadra.

Il suo pronostico su Italia Svizzera? Partita complicata per l’Italia, ma siamo qualitativamente superiori, spero e penso che potremo vincere quest’incontro. (Franco Vittadini)











