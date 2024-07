Pronostico Spagna Inghilterra/ Orsi: “La Roja ha il calcio migliore” (finale Euro 2024, esclusiva)

PRONOSTICO SPAGNA INGHILTERRA: PARLA FERNANDO ORSI (ESCLUSIVA)

Finalmente ci siamo, domenica sera all’Olympiastadion di Berlino andrà in scena la finale degli Europei 2024, cioè Spagna Inghilterra. Si conoscerà così la squadra che prenderà il testimone dell’Italia campione d’Europa nella precedente edizione. Da una parte la Spagna che ha espresso il miglior calcio finora e in semifinale ha eliminato la Francia vicecampione del mondo; dall’altra l’Inghilterra che è venuta su nelle fasi finali del torneo senza mai entusiasmare ma con un gioco concreto di ottimo equilibrio tattico e bella in semifinale, che l’ha vista battere l’Olanda.

Bartoletti ridicolizza Adani/ Lo sfottò: "Il re delle certezze", l'ex CT Mancini mette like (11 luglio 2024)

La Spagna parte col favore del pronostico ma basteranno Morata e i ragazzini terribili Yamal e Nico Williams a fermare le invenzioni di Bellingham, Foden e Kane e la voglia di rivincita della squadra dI Southgate, sconfitta in casa dall’Italia ai rigori tre anni fa? Vedremo, di certo si annuncia un incontro almeno sulla carta combattuto, che potrebbe decidersi anche per qualche episodio. Per il pronostico su Spagna Inghilterra abbiamo sentito Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Video/ Olanda Inghilterra (1-2) gol e highlights: la rete di Watkins vale la finale! (10 luglio EURO 2024)

Nel suo pronostico di Spagna Inghilterra, come vede questa finale? Una bella finale dove la Spagna, che ha fatto molto bene in questi Europei, ha qualcosa in più dell’Inghilterra. Ma come in tutte le partite, come in tutte le finali, potrebbe succedere di tutto.

Spagna col possesso palla e pronta a fare la partita? Questo è il modo di giocare della Spagna, che ha espresso il miglior calcio in questi Europei e che dovrebbe riproporsi anche stasera.

Cosa si aspetta da Nico Williams e Lamine Yamal? Hanno giocato in scioltezza tutti gli Europei, forse anche per la loro giovane età, che li ha aiutati molto. Non devono dimostrare niente a nessuno e questo è per tutti e due un vantaggio.

Pagelle Olanda Inghilterra/ Voti: Watkins da urlo! (oggi 10 luglio, Semifinale Europei 2024)

Una Spagna ricca di grandi giocatori… Basta pensare a Dani Olmo e Morata, un altro giocatore molto importante nell’attacco di questa squadra.

L’Inghilterra punterà sulla difesa e la compattezza della squadra? Dovrebbe essere così, con un’Inghilterra pronta a puntare su questo suo modo di giocare, ma anche su tante individualità molto importanti.

Per esempio Foden, sarà lui il matchwinner dell’Inghilterra? Come dimenticare Saka, Kane e soprattutto Bellingham che con lo stesso Foden compongono un attacco di grande qualità.

Seconda finale consecutiva degli Europei, un vantaggio o uno svantaggio per la squadra di Southgate? C’è da incontrare la Spagna e non è per niente facile, forse però agli scorsi Europei giocando in casa c’era anche più pressione. Stavolta l’Inghilterra potrà giocare più sciolta, considerando sempre il valore dell’avversario, e magari potrà esprimersi meglio.

Il pronostico di Spagna Inghilterra, quale sarà la squadra campione d’Europa? Dico Spagna per quello che ci ha fatto vedere finora, dovrebbe essere lei a vincere gli Europei, anche se poi le partite vanno tutte giocate fino in fondo. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA