Spunta una nuova accusa per stupro contro Puff Daddy, una testimonianza che si aggiunge alle 120 che hanno portato il rapper all’arresto per i reati di traffico sessuale, violenza e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto rivelato dai documenti della polizia, come ha pubblicato il giornale Variety, tra le ultime 6 denunce fatte dalle vittime, ce ne sarebbe stata una in particolare, di una 13enne che ha raccontato di essere stata drogata e stuprata ad una festa alla quale avrebbero partecipato anche altre due star, di cui non sono stati fatti nomi ma che sarebbero ora coinvolte a loro volta nelle indagini. La donna che per mantenere l’anonimato è stata chiamata nelle carte Jane Doe, oggi ha 37 anni, ma all’epoca dei fatti era minorenne.

L’aggressione infatti risalirebbe al 2000, quando la ragazzina aveva partecipato ad uno dei festini vip organizzati dopo l’evento musicale degli MTV Video Music Awards. In quella occasione, come ha confermato la vittima, era stata costretta a firmare un documento che fungeva da accordo di riservatezza, nel quale si impegnava a non rivelare a nessuno i dettagli di quanto accaduto. Tuttavia, sulla scia dello scandalo che ha investito Puff Daddy si sarebbe poi convinta a parlare, anche perchè questa violenza le aveva provocato una depressione cronica invalidante.

Nuove accuse di stupro per Puff Daddy, la testimonianza di una donna all’epoca 13enne coinvolge nell’inchiesta anche altri due personaggi famosi

Puff Daddy accusato di stupro da altre sei persone. Nell’ultima settimana sono aumentate le testimonianze a conferma dei reati di violenza sessuale commessi dall’artista il cui vero nome è Sean Combs e che ora rischia l’ergastolo nonostante continui a dichiararsi innocente e completamente estraneo ai fatti.

L’ultima rivelazione sarebbe poi particolarmente scottante perchè coinvolge altri due nomi di personaggi famosi, che secondo quanto dichiarato dalla vittima all’epoca 13enne, non solo erano presenti alla festa ma avrebbero anche partecipato attivamente all’aggressione. Jane Doe ha infatti raccontato di essere stata drogata e poi portata in una stanza dove poi sarebbe entrato il rapper insieme ad altre due star, un uomo e una donna e ha detto: “Prima sono stata stuprata da Daddy poi dall’altro, mentre la donna è rimasta a guardare“.

