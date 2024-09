Pulp Fiction, film diretto da Quentin Tarantino

Giovedì 5 settembre, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:30, un film cult degli anni ’90: Pulp Fiction. Il film compirà trent’anni esatti il 28 ottobre e la rete omaggia questo capolavoro della storia del cinema con la sua messa in onda. Torna così l’iconico cast corale composto da John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz e lo stesso Quentin Tarantino.

La trama del film Pulp Fiction: la sceneggiatura frammentata che ha fatto scuola

Le scene di Pulp Fiction si aprono con “Zucchino” e “Coniglietta”, un’improbabile coppia che rapina un locale. Esattamente come succede nei film di Tarantino, la macchina da presa si sposta su un’altra vicenda spezzando il ritmo narrativo.

Siamo a bordo di un’auto e Jules accompagna Vincent Vega per recuperare una valigetta che appartiene a Marsellus Wallace, il capo dei due gangster.

Successivamente a Vincent spetta il compito di scortare Mia, moglie di Marsellus, per farla divertire durante la serata. Vincent sa benissimo che l’incarico è delicato e che non può in alcun modo commettere sciocchezze. Prima di uscire, però, acquista eroina per farsi coraggio.

Recupera Mia e si lasciano andare a una nottata di pazzie, ballando addirittura il twist e vincendo il premio per la migliore esibizione. Mia è contenta ma sa di essersi mostrata piuttosto disinvolta, perciò si scusa e va in bagno. Sbirciando nelle tasche della giacca di Vincent trova la droga, la sniffa e si provoca un’overdose. Vincent è costretto a cercare l’aiuto di un amico per praticare l’iniezione di adrenalina, salvando Mia e riportandola a casa, con giuramento condiviso di non raccontare niente a Marsellus.

A questo punto si apre un ulteriore spaccato, con un reduce dalla guerra in Vietnam che va a trovare Butch, un piccolo ragazzo, per consegnare un orologio di proprietà del padre, morto durante le ostilità.

Al termine del flashback Butch si ritrova sul ring, facendo il pugile ed essendo costretto, per volere di Marsellus, a perdere l’incontro. Il match non va come previsto e Butch manda al tappeto l’avversario, uccidendolo e fuggendo in taxi.

Il capo affida ancora una volta l’incarico a Vincent di sbarazzarsi del pugile. Butch sta per scappare dall’alloggio dove si trova con la compagna perché capisce di essere inseguito. Accorgendosi però di aver dimenticato l’orologio in casa, sceglie di tornare. Scopre che nell’abitazione c’è una pistola e la prende in mano. Vincent, che non ha notato il ritorno di Butch, esce dal bagno e resta ucciso.

La fuga rocambolesca di Butch lo porta a investire accidentalmente Marsellus. Ne deriva un altro inseguimento, ma entrambi finiscono nelle mani di sadici assassini dai gusti sessuali ambigui. Le violenze subite sono indelebili e i due nemici diventano improvvisamente alleati per reagire, scappare e promettersi di mantenere il segreto.

La trama torna ai momenti in cui Vincent era ancora vivo e faceva l’assassino insieme a Jules. C’è spazio per altre uccisioni accidentali e per uno stravagante Mr. Wolf, chiamato a risolvere il problema di un cadavere da nascondere. In questo canovaccio che va avanti e indietro nel tempo verrà chiarita anche la scena iniziale della rapina operata da “Zucchino” e “Coniglietta”.