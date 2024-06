Qual è l’inno ufficiale di Euro 2024?/ “Fire”: testo e significato del brano di Meduza, OneRepubblic e Leony

Fire è l’inno ufficiale di Euro 2024 a firma Meduza, Ryan Tedder e OneRepublic e Leony

Prende il via questa sera Euro 2024, la nuova edizione dei Campionati Europei di Calcio che vedranno ovviamente protagonista anche l’Italia: gli azzurri si confronteranno con Albania, Croazia e Spagna in un girone tosto, ma tutti i tifosi sognano in grande e sperano di replicare la vittoria di 3 anni fa. Intanto è stata pubblicato l’inno ufficiale di Euro 2024, un inno alla potenza della musica e del calcio: s’intitola Fire e vede la partecipazione del trio elettronico italiano dei Meduza, del gruppo americano dei OneRepublic e della cantautrice tedesca Leony.

L’inno ufficiale di Euro 2024 è stato pubblicato a metà maggio ed è disponibile su tutte le piattaforme streaming, inoltre, verrà interpretata dal vivo dagli artisti prima del calcio d’inizio della partita finale di Euro 2024, durante la cerimonia di chiusura in programma il prossimo 14 luglio. Come riportato sul sito della FIGC, la canzone unisce la produzione house made in Italy dei Meduza con il talento dei One Republic e l’inconfondibile voce pop di Leony; il brano si presenta come un vero e proprio inno alla potenza della musica e del calcio, che si fondono attraverso l’entusiasmo e il fervore dei tifosi.

Euro 2024: significato dell’inno ufficiale FIRE, Meduza: “Parla di connessioni umane”

Manca poco al calcio d’inizio della prima partita di Euro 2024 che vede i padroni di casa, la Germania scendere in campo contro la Svezia. Prima però ci sarà l’attesissima cerimonia d’apertura con l’inno ufficiale di Euro 2024 Fire, qual è il significato? Il brano è stato scritto da Ryan Tedder e gli OneRepubblic, la cantante tedesca Leony e i Meduza, il trio italiano composto da Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani. E proprio quest’ultimi in una recente intervista concessa a Radio Deejay hanno rivelato: “Da tifosi e appassionati di calcio abbiamo unito calcio e musica.”

E poi ancora sul significato di Fire, inno ufficiale di Euro 2024 hanno aggiunto che il brano riflette tutto l’entusiasmo e l’energia dei tifosi di calcio nel ritmo e nell’energia. Dalla traduzione si evince anche che parla di una forte voglia di vivere e di ballare, non manca il desiderio di risplendere come dice il ritornello ‘Come un milione di diamanti nel cielo. E siamo persi in tutte le luci. Qui insieme, siamo in fiamme stasera, siamo in fiamme.’ C’è poi il riferimento all’importanza dei rapporti umani e il loro potere curativo ‘E’ un bellissimo miracolo come mi sollevi quando mi sento giù’. Un testo e un significato di Fire, inno ufficiale di Euro 2024, che rappresenta il desiderio di leggerezza e divertimento ma anche la fratellanza e l’unione nella diversità, insomma incarna pienamente lo spirito di Uefa Euro 2024.

Testo Fire, inno ufficiale di Euro 2024

Di seguito il testo di Fire, inno ufficiale di Euro 2024, realizzata dai Meduza, i One Republic e Leony.

We got our secrets hidden inside our bones (bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shining like a sea of gold, yeah

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Living in memories, guiding me through the dark, mm-mm

You’re the notes to my melody, healing all of my scars

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shining like a sea of gold, yeah

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Now we’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire











