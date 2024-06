Quando gioca l’Italia?/ Euro 2024, date e calendario degli Azzurri nel girone B (14 giugno)

QUANDO GIOCA L’ITALIA? DATE E CALENDARIO A EURO 2024

Stasera venerdì 14 giugno comincerà Euro 2024 con la partita inaugurale Germania Scozia e allora è lecita la curiosità di chiedersi quando gioca l’Italia. Ricordiamo che gli Azzurri sono stati inseriti nel girone B insieme ad Albania, Croazia e Spagna e che il primo appuntamento in calendario per l’Italia a Euro 2024 sarà già domani sera, sabato 15 giugno 2024, con fischio d’inizio alle ore 21.00 per Italia Albania a Dortmund, la città e lo stadio che naturalmente ci ricordano il trionfo per 2-0 nella semifinale mondiale del 2006 contro la Germania padrona di casa.

Ricordi splendidi, ma naturalmente dobbiamo tornare al presente e allora ricordiamo anche il secondo appuntamento dell’Italia, un incrocio davvero di lusso che sarà alle ore 21.00 di giovedì 20 giugno allo stadio di Gelsenkirchen, dove sarà in programma Italia Spagna. Questa sarà addirittura la quinta edizione consecutiva degli Europei in cui Azzurri e Furie rosse si incrociano, nel 2008 e nel 2012 sorrisero gli spagnoli, nel 2016 e nel 2021 invece abbiamo avuto la meglio noi, tre anni fa si trattò della semifinale vinta ai rigori che ci spalancò la strada verso il trionfo di Wembley.

QUANDO GIOCA L’ITALIA? IL GIRONE B E UNO SGUARDO AGLI OTTAVI

Per completare il calendario del girone B e dare una risposta completa a chi si chiede quando gioca l’Italia, resta naturalmente un ultimo appuntamento da presentare: in questo caso sarà lunedì 24 giugno alle ore 21.00 a Lipsia, data e luogo di Italia Croazia, altra partita di sicuro fascino perché noi siamo i campioni d’Europa in carica mentre gli slavi vantano una finale e una semifinale nelle ultime due edizioni dei Mondiali, d’altronde non è un caso che il girone B venga considerato il più difficile della prima fase di Euro 2024.

Si concluderà quindi il 24 giugno il calendario degli impegni degli Azzurri nella prima fase, per dare un’idea indicativa potremmo aggiungere spunti su quando gioca l’Italia (o meglio giocherebbe, il condizionale è d’obbligo) negli ottavi di finale. Se chiuderemo il girone B al primo posto, il nostro ottavo sarebbe domenica 30 giugno a Colonia; da secondi invece giocheremmo già sabato 29 giugno a Berlino; c’è anche la possibilità di essere una delle quattro terze ripescate, ma in questo caso ci sarebbero più opzioni possibili.

QUANDO GIOCA L’ITALIA? IL CALENDARIO DEL NOSTRO GIRONE B

Sabato 15 giugno, ore 21.00: Italia Albania (Dortmund)

Giovedì 20 giugno, ore 21.00: Italia Spagna (Gelsenkirchen)

Lunedì 24 giugno, ore 21.00: Italia Croazia (Lipsia)











