Anticipazioni Amici 24: la data d’inizio ufficiale e cosa accadrà in studio

È ufficiale: Amici 24, la nuova edizione del talent di Maria De Filippi, parte domenica 29 settembre. L’orario è sempre lo stesso, le 14.00 su Canale 5, ma la durata, come precedentemente annunciato, cambia: la puntata, infatti, chiuderà alle 16 e non alle 16.30, anticipando, dunque, i saluti e la messa in onda di Verissimo con Silvia Toffanin.

Nel corso della puntata di domenica 29 settembre verrà svelata la classe di Amici 24. Ballerini e cantanti arrivati alla selezione finale verranno chiamati, uno dopo l’altro, al centro dello studio e scopriranno se sono nella classe oppure no. Prima di ottenere l’attesa risposa, verranno chiamati ad un’ultima esibizione di fronte ai professori, che potranno bloccarla o lasciarla procedere fino alla fine. Nel primo caso non c’è l’accesso alla classe, nel secondo potrebbero invece aver ottenuto uno degli ambiti banchi di Amici 24.

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Amici 24?

Così come accaduto negli ultimi anni, ad assegnare le maglie ufficiali di Amici 24 non sarà Maria De Filippi ma una serie di ospiti. Ci saranno in studio alcuni ex volti di Amici – potrebbe esserci Angelina Mango, Mattia Zenzola, la vincitrice dell’ultima edizione Sarah Toscano – oltre ad altri volti del cinema e dello spettacolo. Saranno loro, dunque, ad assegnare un tot di maglie agli allievi che si esibiranno in studio.

L’ultima parola è, come sempre, dei professori di canto e ballo. La cattedra di danza di Amici 24, stando alle ultime indiscrezioni, avrà un nuovo volto, che sostituisce Raimondo Todaro: si tratta di Deborah Lettieri. Dovrebbe, invece, rimanere invariata quella di canto, con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

