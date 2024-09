Temptation Island 2024 settembre: quante puntate, numero e quando finisce

Questa sera, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata di Temptation Island 2024 settembre durante la quale saranno presentate le sette coppie e i 26 single divisi tra tredici tentatori e tredici tentatrici. La nuova edizione del programma dedicato ai sentimenti e condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso ogni martedì sera. La seconda puntata, infatti, andrà in onda il 17 settembre, la terza puntata sarà trasmessa martedì 24 settembre mentre martedì 1° ottobre andrà in onda la quarta puntata.

Le ultime due puntate andranno in onda martedì 8 settembre e martedì 15 settembre quando saranno trasmessi gli ultimi, attesissimi falò di confronto. Esattamente come accaduto all’edizione estiva, è probabile che anche l’edizione di settembre non avrà la puntata speciale: tutti i video che raccontano cos’è successo alle coppie dopo il programma, saranno probabilmente pubblicati su WittyTv.

Come vedere in diretta streaming Temptation Island 2024 settembre

Tutte le puntate di Temptation Island 2024 settembre possono essere viste in diretta televisiva, in prima serata, su canale 5 e, contemporaneamente, in diretta streaming su Mediaset Infinity. La replica di ogni puntata, inoltre, è trasmessa il mercoledì, in prima serata, su La5.

Su WittyTv, inoltre, è possibile vedere in streaming le puntate in qualsiasi momento così come i video di presentazione delle sette coppie e i filmati sia dei falò che dei vari momenti che fidanzati e fidanzate vivono nei villaggi insieme alle tentatrici e ai tentatori. Sono tante, dunque, le possibilità per seguire il programma condotto da Filippo Bisciglia e per non perdere nulla del nuovo viaggio nei sentimenti dei nuovi protagonisti.

