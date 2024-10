Per rispondere alla domanda “quanto costa l’istruzione in Italia“, ci viene incontro l’analisi da parte dell’azienda esperta in consulenza, Money Farm, pubblicata da Sky Tg 24. I dati prendono in riferimento 160 attività educative e mettendo in risalto i rincari più impattanti.

Dal report emerge che in un solo anno fiscale l’istruzione universitaria, scolastica e privata incide per il 4% in più. Lo studio completo evidenzia i quattro percorsi didattici più impattanti nell’intero scenario italiano.

Quanto costa l’istruzione in Italia: un peso economico per le famiglie

Ma quanto costa l’istruzione in Italia dall’asilo nido fino all’Università? Sommariamente per 20 anni si può arrivare a spendere fino a 140 mila euro per tutto l’arco scolastico.

Una cifra che tiene in considerazione anche gli aumenti che le famiglie italiano sorbiscono anno dopo anno. L’Osservatorio di Money Farm mette a paragone un paniere comprensivo di 160 attività specializzate nella didattica.

Il percorso universitario e quello scolastico privato hanno evidenziato degli aumenti pari al 4% annuo. Nell’analisi sono incluse le spese previste per le attività extra scolastiche ed eventuali studi per le lingue straniere (non sono invece calcolati i costi per il mantenimento del figlio).

4 Offerte standard (suddivise in percorsi)

Lo scenario analizzato da Money Farm ha messo in piedi quattro offerte formative che variano in base al percorso scelto: Standard, Stem, New Age ed Extra Lusso. Il più basso prevede costi per circa 57 mila euro, mentre quello “premium” fino a 750.000€.

Tipo di percorso Cosa prevede Costo Standard Istruzione pubblica (dall’asilo nido alle scuole superiori), 5 anni di Università, attività ludiche (palestra, corsi e lezioni di lingue straniere) e l’acquisto di almeno un dispositivo elettronico 57.000€ Stem Percorso uguale a quello Standard, ma con l’aggiunta dei costi per formarsi in programmazione, informatica di base e sull’uso della machine learning e AI 105.000€ New Age Il percorso ha supposto una formazione avanzata, con il metodo Reggio Emilia, Montessori o Steiner 176.000€ Extra lusso Il percorso include un’istruzione internazionale e una privata (con molta formazione extra scolastica) fino a 750.000€

Alla domanda “quanto costa l’istruzione in Italia”, dunque il prezzo potrebbe aggirarsi tra i 50.000€ e 750.000€