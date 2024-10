Raffaella Lecciso: chi è e cosa fa oggi

Quando si parla di sorelle Lecciso non si fa riferimento solo a Loredana e ad Amanda, rispettivamente compagna di Albano Carrisi e concorrente del Grande Fratello 2024 ma anche a Raffaella, sorella gemella di Loredana. Raffaella è diventata popolare anni fa quando, insieme a Loredana, era protagonista di vari siparietti in tv. Le gemelle Lecciso, infatti, hanno partecipato a diversi programmi tv con i loro famosi stacchetti. Dopo tanta popolarità, però, le due sorelle hanno preferito allontanarsi dal piccolo schermo, ma cosa fa oggi Raffaella? La gemella di Loredana è diventata responsabile dell’ufficio marketing dell’emittente televisiva Canale 8.

“Le comparse sul piccolo schermo continuano, seppur saltuariamente, ma io non mi lascio scomporre, perché considero quell’esperienza una parentesi di cui potevo fare anche a meno, e che nel contempo non dimentico”, aveva raccontato la donna in un’intervista a LeccePrima nel 2008. Inoltre è anche titolare di un negozio di scarpe.

Raffaella Lecciso e il rapporto con le sorelle Amanda e Loredana

Per quanto riguarda la vita privata di Raffaella Lecciso, è stata sposata con Toti Bellone, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, con il quale ha avuto la figlia Federica. Dopo la fine del matrimonio, i due hanno mantenuto buoni rapporti. “Nonostante la differenza d’età, ho un rapporto di reciproco rispetto che aiuta a stare bene e a corroborare nel tempo l’affetto”, aveva raccontato la sorella di Loredana. Successivamente ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Giampiero Corvaglia.

Raffaella è molto legata alla famiglia d’origine e ha un bellissimo rapporto sia con Loredana che con Amanda. Le sorelle Lecciso trascorrono davvero molto tempo insieme e i figli di tutte e tre le sorelle, a loro volta, sono molto legati. Raffaella, dunque, potrebbe essere la sorpresa di Amanda nella casa del Grande fratello durante la puntata in onda questa sera.

