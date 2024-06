Raissa e Momo si sposano: matrimonio il 17 giugno 2024/ “Abbiamo scelto una cerimonia civile”

Raissa e Momo: i dettagli del matrimonio

A pochi giorni dal matrimonio, Raissa e Momo, la coppia di content creator, insieme dalla fine del 2018, si raccontano in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair svelando i dettagli del matrimonio che sarà celebrato il prossimo 17 giugno. Sempre più uniti e innamorati, dopo varie proposte di matrimonio, per la precisione tre a Parigi, Portofino e Dubai, Raissa e Momo sono pronti a coronare il loro amore con il matrimonio a cui parteciperanno amici e famiglie di entrambi. Un matrimonio che Momo ha sognato sin dai primi giorni di frequentazione come ha raccontato la stessa Raissa a Vanity Fair.

“Sì, lui aveva un po’ di fretta: già dopo due settimane, da quando abbiamo cominciato a frequentarci, ha iniziato a fare battutine. Momo è dell’idea che, visto che sarebbe stato un passo che avremmo fatto, tanto valeva non perdere troppo tempo”, ha spiegato Raissa che, invece, proviene da una famiglia in cui i genitori sono stati fidanzati 11 anni prima di sposarsi.

Raissa e Momo: “Ecco come sarà il nostro matrimonio”

Per il matrimonio, Raissa e Momo hanno scelto una cerimonia civile studiando tutto nei minimi dettagli e sperando che il 17 giugno ci sia il sole a riscaldare ancora di più i loro cuori. «Abbiamo programmato tutto nei minimi particolari, e speriamo nel sole. Abbiamo scelto una cerimonia civile, che metterà tutti d’accordo. Sarà un vero mix delle nostre culture. Tutto, dalle musiche al catering, dall’allestimento, all’intrattenimento, sarà sia italiano che marocchino. Abbiamo anche trovato un dj italo marocchino. Il matrimonio durerà dalle 11 di mattina fino alla sera, quasi 12 ore densissime, in cui ci sarà poco tempo per distrarsi», ha spiegato Raissa.

E’ tutto pronto, dunque, per il grande giorno di Raissa e Momo che, con il loro amore, sono riusciti ad unire anche le rispettive famiglie anche se, inizialmente, quella di Raissa ha avuto qualche timore ma “quando hanno capito che facevamo sul serio, mio padre ha subito voluto incontrarlo”.











