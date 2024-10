L’attore Raoul Bova sarà uno degli ospiti della trasmissione Domenica In, programma che andrà in onda il 13 Ottobre 2024. Nel corso della trasmissione il noto attore parlerà sicuramente non solo dei suoi prossimi impegni lavorativi, ma anche di vita privata regalando probabilmente qualche curiosità a tutti i suoi innumerevoli fan.

Raoul nasce a Roma il 14 Agosto 1971 da padre Giuseppe, di origini calabrese e madre Rosa, di origini napoletane. La coppia ha tre figli, Raoul e due sorelle, Daniela e Tiziana. Il noto attore ha più volte sottolineato di avere un profondo legame con la propria famiglia. Ma andiamo a conoscere meglio e vedere chi sono i genitori di Raoul Bova.

Rosa è di origini campane ma segue il marito (di Roccella Jonica) a Roma in gioventù e sia Raoul che le sue sorelle nascono nella Capitale. Non si hanno molte informazioni sulla famiglia di Raoul, questi sono sempre stati molto riservati e secondo quanto riporta Repubblica il padre di Raoul Bova era un ex dirigente Alitalia. Raoul era molto legato alla famiglia ma i genitori – soprattutto ad inizio carriera – erano molto scettici riguardo la sua carriera come attore.

“Mia madre credeva nelle mie scelte ma…”, Raoul Bova e il rapporto con i suoi genitori

Parlando qualche tempo fa a Verissimo Raoul raccontò del suo legame con la madre e sottolineò: “Credeva molto nelle mie scelte, mi dava fiducia ma era scettica riguardo la mia carriera. Per mia madre dovevo prima laurearmi”, l’attore ha cosi raccontato che la madre voleva che Raoul terminasse tutti gli studi e solo dopo poteva dedicarsi al suo grande sogno. La donna dopo il primo film commentò abbastanza sorprendentemente: “E’ fortuna, non bravura…”, poi piano piano è riuscita a ricredersi.

Una situazione ancora differente per il padre che sognava di vederlo campione di nuoto, un sogno a cui ambiva anche Raoul ma alla fine ha deciso per un’altra carriera. Un legame importante con la sua famiglia, Raoul tiene tantissimo a loro e ha sofferto molto quando sono morti, scomparsi qualche anno fa a pochi mesi di distanza. L’uomo postò sui social un bellissimo messaggio per salutarli:

“Che bello vedervi cosi, papà e mamma! Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo nel cielo con lo stesso sorriso che avete in questa foto”, postò l’ormai uomo Raoul. Un legame durato del tempo e spesso l’attore si commuove nel corso delle interviste ricordando il rapporto dei suoi genitori.