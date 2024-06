Raul di Temptation Island 2024 avvistato senza la fidanzata Martina: si sono lasciati?/ “Ecco con chi era”

Raul e Martina si sono lasciati dopo Temptation Island 2024? Spunta una segnalazione

Temptation Island 2024 ha appena fatto il suo esordio su Canale 5 ma il web è già scatenato e commenta con critiche e apprezzamenti i protagonisti di questa nuova edizione. Tra i più discussi dopo la prima puntata c’è Raul Dumitras, il fidanzato di Martina De Ioannon, da quest’ultima accusata di essere molto geloso e, per questo, limitante. Problemi che la ragazza ha meglio esposto nel corso di una chiacchierata con alcuni tentatori, dicendosi frenata dall’atteggiamento di lui in molte situazioni.

Problematiche che potrebbero non essere state superate nel corso dell’avventura a Temptation Island 2024. Martina e Raul, insomma, potrebbero essersi lasciati e aver concluso il percorso nel reality delle coppie da single. Almeno è quanto lascia trasparire un avvistamento arrivato proprio poche ore dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation.

Raul avvistato ad un concerto senza Martina dopo Temptation Island 2024: perché?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione di un utente del web, da lei postata poi sul suo profilo Instagram, che vede Raul ad un concerto. “Raul di Temptation al concerto di Geolier a Roma – ha scritto l’utente in questione a corredo della foto, aggiungendo poi un altro importante dettaglio – Sta con un amico”. Al fianco del ragazzo, dunque, non c’è la fidanzata Martina, il che potrebbe avere due significati. Il primo: che semplicemente è andato ad un concerto con un amico e non con la fidanzata, probabilmente anche per la regola di non dare indizi sull’esito del percorso a Temptation Island 2024 fino alla fine del programma. Seconda ipotesi, che sta già circolando sul web, è che Raul sia senza Martina perché in realtà si sono lasciati. La verità, tuttavia, arriverà soltanto a programma concluso.

