Raul e Martina a Temptation Island 2024/ Lui bacia la tentatrice Siriana. È una ripicca?

Temptation Island 2024, scatta il bacio tra Raul e Siriana: è una ripicca per Martina?

Raul e Martina si sono gettati nella nuova avventura di Temptation Island 2024 per via dell’eccessiva gelosia di lui. Romani di origine, si sono lasciati in passato per poi ritornare insieme, la colpa? Sempre la solita possessività del ragazzo. Lui vorrebbe andare a convivere, ma lei rifiuta categoricamente di vivere insieme a Raul perché ha paura per la sua libertà. E lui non ha esitato a vendicarsi.

Nel filmato del pinnettu si vede Raul che si avvicina dal nulla alla tentatrice Siriana, comportamento piuttosto strano per Martina e per tutte le altre fidanzate. Martina è sconvolta, ma le ragazze le fanno capire che si tratta solo di una sfida e di un dispetto dopo che lei si sta rapportando con il tentatore Carlo in modo sempre più intimo. Del resto, il filmato è strano: si vede lui che seppur non essendosi mai rapportato a lei si fa “coccolare” da Siriana, tanto da arrivare a farsi dare dei baci da lei sempre più vicini alla bocca.

Nel pinnettu tutte sconvolte: “Non so cosa dirvi”, dice Martina. Le fidanzate lo giustificano dicendo che si tratta solo di “mancanza d’affetto”. Dopo una serie di complimenti lui arriva perfino a chiamarla “Amò”, cosa che infastidisce tantissimo la fidanzata nel villaggio, la quale continua a ripetere che lei “Non si bacia in questo modo con Carlo”. Una giustificazione che forse non regge dopo i comportamenti che ha avuto, e che ha scatenato in Raul a Temptation Island 2024 una voglia di ripicca e vendetta che lo ha spinto a portare avanti questa messa in scena per offendere Martina.

“Raul è questo, prende coccole da chiunque e io ho sempre percepito questa cosa di lui”. Poi il crollo. Martina scoppia a piangere e racconta di cosa la sta legando al nuovo tentatore Carlo: una fortissima intesa mentale che però non ha visto tra Siriana e il suo fidanzato. “Perché magicamente si sono avvicinati? Raul è questo, si avvicina a ogni donna indistintamente”, dice Jenny mentre Martina continua a disperarsi e a piangere. “Ho sempre avuto ragione, lui mi ha sempre fatto passare per psicopatica, ma con me le ripicche si pagano care. Da oggi vivo a 100”.











