Raul e Martina, svolta choc a Temptation Island 2024/ Lei furiosa per un video, lui vicino ad una tentatrice…

Raul e Martina sempre più vicini alla rottura a Temptation Island 2024? Qualcosa sta per cambiare…

Si complicano le cose per la coppia di Raul e Martina a Temptation Island 2024. Arrivati alla quarta puntata di questa edizione, i due protagonisti saranno costretti a fare i conti con i loro veri sentimenti, anche perché, in pochi giorni di permanenza nel villaggio, di cose ne sono accadute. Martina ha legato sin da subito col tentatore Carlo Marini, volto già noto per aver partecipato a Uomini e Donne. Lui, d’altro canto, non sembra esserle indifferente, tanto da averle manifestato chiaramente la volontà di conoscerla anche fuori da Temptation Island 2024 e, dunque, senza telecamere.

Siria e Matteo in crisi a Temptation Island 2024/ Lui piange dopo un nuovo video: "Devo controllarmi"

Una dichiarazione che sembra aver messo in crisi Martina che, da quel momento, ha iniziato a tentennare sui suoi sentimenti per Raul, dicendosi confusa: “Devo capire bene cosa provo”, ha infatti detto alle compagne d’avventura. E Raul? Finora il suo percorso è stato quello di un semplice spettatore.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: falò anticipato, bacio per Raul e una tentatrice?

Svolta per Raul nella quarta puntata di Temptation Island 2024: le anticipazioni

Raul non si è realmente buttato nel percorso di Temptation Island 2024, né dunque si è relazionato con le ragazze single. Concentrato solo su Martina e su cosa lei sta facendo dall’altra parte, Raul ha ricevuto una serie di brutti colpi ai quali però, nel corso della quarta puntata, è pronto a rispondere. Stando alle anticipazioni, Raul cambierà totalmente approccio: dopo un nuovo duro sfogo causato per la gelosia verso la fidanzata Martina, si aprirà finalmente alla conoscenza con le tentatrici e con una in particolare. Tanto che potrebbe addirittura scoccare un bacio! Ciò che tuttavia appare certo, da un video spoiler pubblicato in queste ore sul profilo Instagram di Temptation Island, è che Martina riceverà il suo primo video nel pinnettu e che la visione delle immagini la porterà a sfogarsi con le compagne d’avventura, arrivando a dire del fidanzato: “Raul è questo, è superficiale”.

Luca e Gaia si sono lasciati dopo Temptation Island 2024?/ La segnalazione: “Lui in discoteca da solo…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)













© RIPRODUZIONE RISERVATA