Reinhold Messner, uno dei più grandi alpinisti degli ultimi tempi, festeggerà l’80esimo compleanno a settembre. Una vita fatta di grandi successi e soddisfazioni personali, tuttavia però segnata ultimamente da alcune divisioni in famiglia a causa dell’eredità. Una questione che ha compromesso la relazione dell’esploratore con i suoi figli, e della quale ha recentemente parlato in un’intervista rilasciata alla rivista online tedesca Apotheken Umschau. Messner si è dichiarato “Deluso dal loro comportamento“, perchè “Non hanno apprezzato la generosità del gesto di donare gran parte del patrimonio prima della mia morte“. Per questo, ha anche aggiunto ulteriori commenti in una successiva intervista al Correre della Sera, nella quale ha confermato il suo stato d’animo nei confronti della famiglia.

“Una volta era molto unita“, adesso invece, aggiunge l’alpinista: “Si è spezzata nel momento in cui ho distribuito l’eredità materiale a mia moglie e ai miei figli“. Cogliendo l’occasione anche per ricordare la sua famiglia di origine, che era molto grande e nella quale c’era rispetto per i genitori: “Io non ho ricevuto soldi dalla mia famiglia, ma c’era rispetto e gratitudine“, aggiungendo: “Io e i miei fratelli e sorelle ci siamo presi cura dei nostri genitori“. Invece adesso, sottolinea: “A 75 anni, dopo la donazione, sono nate discussioni su chi avesse ricevuto di più“.

Reinhold Messner: “Mia moglie Diane è il mio punto di riferimento, porterà avanti la mia eredità spirituale”

Reinhold Messner ha ribadito al Corriere della Sera il risentimento nei confronti dei suoi 4 figli, Layla, Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna, per come si sono comportati dopo la decisione di donare loro gran parte dell’eredità, includendo anche l’attuale moglie, perchè sono nate discussioni su chi abbia ricevuto di più e di conseguenza i rapporti ora sono diventati tesi. Ma come ha ammesso lo stesso alpinista, c’è sempre la speranza di poter recuperare: “Quale padre non lo vorrebbe?”, dice nell’intervista al sito Apotheken Umschau.

Al momento però per Messner ci sono altre priorità come la sua prossima partecipazione al Mestia International Short Mountain Film Festival in Georgia, nella quale terrà una conferenza sull’alpinismo tradizionale. Ma soprattutto la sua relazione con la compagna Diane Schumacher, sposata nel 2021, che ha 36 anni meno di lui e che definisce: “Il mio punto di riferimento“. Aggiungendo: “Sono molto fortunato ad avere una donna affascinante al mio fianco in età avanzata. E la seconda grande fortuna è che lei ha imparato quello che io non so, e che siamo complementari. È l’unica che può portare avanti la mia eredità spirituale in futuro“.