Riccardo Callegari è arrivato alla finale di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Cresce l’attesa per la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore della terza edizione del popolare programma televisivo amatissimo da grandi e piccini. Tra i papabili vincitori c’è anche Riccardo Callegari, giovanissimo rapper che è stato scelto da Clemetino. Nato a Medicina, in provincia di Bologna, il giovane interprete rap si è fatta notare sin dalla prima esibizione durante le Blind Audition. La sua voce tagliante e ricca di sfumature ha fatto immediatamente girare Clementino che non ha avuto alcun dubbio; conquistato dalla timbrica e dalla presenza scenica sul palco gli ha assegnato il suo super pass permettendogli così di passare direttamente alla finale di The Voice.

Il brano portato sul palco di The Voice Kids è stato “Loose Yourself” di Eminem, una canzone che segnato la storia della musica rap e che il giovane ha interpretato benissimo.

Riccardo Callegari sarà il vincitore di The Voice Kids 2024?

Per Riccardo Callegari la partecipazione a The Voice Kids 2024 è il proseguo di un sogno: quello di fare musica. Nonostante la giovanissima età, Riccardo vanta già diversi concorsi canori: a cominciare dalla vittoria a Punta alle Stelle, il secondo posto a The Best Talent e Rockmagna mia senza dimenticare il Rete dei Festival.

Un giovane talento di cui sentiremo parlare in futuro, che è stato forgiato nella Scuola di Canto di Ruggero Ricci sotto la guida del cantautore e vocal coach Ruggero Ricci. Inutile nasconderlo: Riccardo è una giovane promessa della musica rap italiana e la conferma definitiva è arrivata vedendolo in tutta la sua forza sul palcoscenico di The Voice Kids. Chissà che non possa essere proprio lui il vincitore di questa terza edizione!