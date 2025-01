Questa storia che alcuni concorrenti potrebbero rientrare nella casa del Grande Fratello non è piaciuta affatto agli inquilini che invece da quattro mesi stanno facendo di tutto per arrivare fino alla fine. Infatti dopo aver fatto l’annuncio del possibile rientro dei ragazzi dal tugurio, in casa si è scatenato il panico e molti dei gieffini si sono scagliati contro gli autori. In particolare, Lorenzo Spolverato ha detto chiaramente di non trovare giusto che ci sia una seconda possibilità.

In effetti questa settimana dopo quanto successo il pubblico non ha visto di buon occhio questa decisione del Grande Fratello, sospettando si sia trattato solo di una mossa per aumentare gli ascolti. “Gran rottura di c*” ha detto Lorenzo Spolverato dopo che è stato fatto l’annuncio del ripescaggio dei concorrenti. “Non vorrei rientrasse Jessica, perchè continuerà con le sue invettive su di me“, ha detto invece Luca Calvani, ma la Morlacchi è stata ripescata poco dopo per andare nel tugurio in attesa del televoto.

“Non vorrei entrassero Helena Prestes e Iago“, ha fatto presente Lorenzo in confessionale al Grande Fratello, ma anche loro due sono stati scelti dal pubblico come possibili concorrenti bis di questa stagione. Luca Giglio invece ha precisato che non vorrebbe rientrasse in casa nessuno, ma anche lui è rimasto deluso dato che invece anche Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna sono stati scelti per ritornare – potenzialmente – nel reality. “Molti di noi si stanno chiedendo se è giusto che si possa dare questa seconda possibilità” ha detto invece Stefania Orlando.

Alfonso Signorini, durante la diretta di giovedì 23 gennaio 2025 ha mandato in onda anche le dichiarazioni di Ilaria Galassi che ha ammesso di non vuole Helena Prestes perchè è troppo provocatrice. Anche Shaila Gatta si è fatta sentire con parole molto forti dicendo che non vorrebbe che rientrassero Helena Prestes e Jessica Morlacchi perchè non è giusto dopo quello che è successo con il bollitore e del resto è quello che stanno pensando molti del pubblico, che hanno trovato “strano” questo cambio di rotta da parte del Grande Fratello. Ora non ci resta che vedere come reagiranno i concorrenti al ripescaggio degli altri inquilini.