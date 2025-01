Ripescati Grande Fratello: chi rientra in Casa nella puntata di stasera? In testa Helena Prestes e Jessica Morlacchi

La scorsa puntata del Grande Fratello si è aperta con un colpo di scena clamoroso mai successo nelle precedenti edizioni del reality di Canale5, Alfonso Signorini ha indetto un televoto per chiedere al pubblico se volesse il rientro nel gioco di alcuni ex gieffini ed i telespettatori hanno accolto con favore tale possibilità votando a favore con il 60% di voti. Ed è stato così indetto un nuovo televoto con i quali sono stati scelti sei concorrenti che si contendono l’entrata il Casa: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Federica Petagna, ma solo 4 saranno i ripescati Grande Fratello che potranno rientrare in gioco.

Chi saranno i quattro i concorrenti ripescati Grande Fratello che potranno rientrare nella Casa più spiata d’Italia? Al momento spulciando tra i vari sondaggi nel web tra forum e fanpage i possibili vincitori sono Helena, Jessica, Iago e per un soffio anche Eva Grimaldi. Scendendo nel dettaglio con i sondaggi del Grande Fratello Forum Free il pubblico sta premiando senza ombra di dubbio Helena Prestes con il 45% di preferenze seguita quasi a pari merito da Jessica Morlacchi con il 23% circa di voti a favore e Iago Garcia on il 20%. A notevole distanza, invece, Eva Grimaldi con solo il 6% circa di voti a favore e dunque più a rischio.

Grande Fratello ripescati ed eliminati definitivamente: per i sondaggi fuori Michael e Federica

Sempre stando a quanto pronosticano i sondaggi, i ripescati Grande Fratello potrebbero essere Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Iago Garcia quasi certamente viste le percentuali, più a rischio invece è Eva Grimaldi visto che le sue percentuali sono simili a quelli di Michael Castorina e Federica Petagna, rispettivamente al 2% e 4%. Eva, Federica e Michael sono coloro che si contendo l’ultimo posto rimasto per rientrare in Casa. Il loro destino si scoprirà nella puntata in onda questa sera, giovedì 23 gennaio 2025. Le preferite del pubblico restano la modella brasiliana e la cantante ed inoltre entrambe in un’intervista uscita nel numero di ieri di Chi hanno ammesso di voler rientrare insieme in gioco perché la loro lite è stata frutto solo di stress e rabbia e ad entrambe piacerebbe ‘riaccendere la luce e dimostrare che hanno solo preso una sbandata.’