RISULTATI EUROPA LEAGUE: GIORNO DI VERDETTI

Nelle prossime ore ci attenderà tanto calcio, gli appassionati potranno godersi infatti un Ferragosto in compagnia dei risultati Europa League oggi, giovedì 15 agosto 2024, essendoci in programma le partite di ritorno del terzo turno preliminare della ex Coppa Uefa di cui ricordiamo sempre molto volentieri che è detentrice l’Atalanta grazie al memorabile trionfo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen nella finale disputata mercoledì 22 maggio scorso a Dublino, che ha spezzato un digiuno che durava addirittura da 25 anni per le squadre italiane nella seconda competizione europea.

Detto che per la Dea sarà impossibile difendere il titolo, dal momento che da questa stagione non ci saranno più passaggi da una Coppa all’altra dopo la fine dei turni preliminari estivi, ecco che da settembre ci saranno Lazio e Roma a rappresentarci nei risultati Europa League, tuttavia ci sarà ancora molto da giocare prima di arrivare a quel punto, perché naturalmente oggi siamo al ritorno del terzo turno preliminare e poi nelle due prossime settimane avremo andata e ritorno dei playoff.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SFIDA IN COPERTINA

Il tabellone dei risultati Europa League ci sta regalando una sfida che spicca decisamente sopra tutte le altre in questo turno preliminare e il riferimento va naturalmente ad Ajax Panathinaikos, che nella storia è stata anche una finale di Coppa dei Campioni durante il glorioso ciclo degli olandesi negli anni Settanta del Novecento. Oggi ci si deve accontentare di una posta in palio decisamente più modesta ma è di nuovo l’Ajax ad essere favorito, grazie alla vittoria esterna per 0-1 firmata dal gol di Steven Berghuis al 28’ minuto di gioco settimana scorsa allo Stadio Olimpico di Atene.

Questa sera ci attende il ritorno evidentemente presso la Johan Cruyff Arena di Amsterdam, potremmo certamente chiederci perché i risultati Europa League propongano già così presto una sfida nobile e la spiegazione è presto detta. L’Ajax paga il brutto quinto posto nella scorsa Eredivisie, che ha costretto i lancieri ad entrare in scena già al secondo turno preliminare (superato contro il Vojvodina), stesso discorso per gli ellenici che sono stati quarti nello scorso campionato e quindi avrebbero rischiato anche peggio, ma ion qualità di vincitori della Coppa di Grecia hanno trovato posto almeno nei preliminari di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Lincoln Red Imps Dinamo Minsk (0-2)

Rapid Vienna Trabzonspor (1-0)

Ore 19.00

Elfsborg Rijeka (1-1)

Viktoria Plzen Kryvbas (2-1)

Ore 20.00

Cercle Brugge Molde (0-3)

Ore 20.15

Ajax Panathinaikos (1-0)

Ore 20.30

Maccabi Tel Aviv Panevezys (2-1)

Lugano Partizan (1-0)

Servette Sporting Braga (0-0)

Ore 21.00

Borac KI Klaksvik (1-2)

Shamrock Rovers Celje (0-1)