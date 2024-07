RISULTATI EUROPEI 2024/ Una grande serata ad Amburgo! Diretta gol live score, oggi venerdì 5 luglio

RISULTATI EUROPEI 2024: LA PARTITA SERALE

Dobbiamo spendere adesso qualche parola in più anche circa Portogallo Francia, che sarà la partita serale per i risultati Europei 2024. Una sfida altrettanto affascinante, anche se magari finora le due Nazionali hanno convinto di meno lungo il proprio cammino. Il Portogallo ad esempio ha avuto bisogno dei calci di rigore per piegare la Slovenia agli ottavi di finale, mentre per la Francia desta impressione pensare al fatto che finora abbia segnato solamente con autoreti o su rigore.

Formazioni Spagna Germania/ Quote: Yamal vs Musiala, il duello dei giovani (Euro 2024, oggi 5 luglio)

Qualcosa da migliorare c’è per entrambe e oggi è l’occasione giusta, perché chi andrà in semifinale potrà sognare in grande, mentre per chi verrà eliminato oggi verranno evidenziate tutte le difficoltà che finora sono rimaste sotto controllo proprio grazie ai risultati. Potrebbe anche essere l’ultimo confronto ai massimi livelli tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé: per entrambi finora Euro 2024 non è stato un grande torneo a livello individuale, ma c’è tutto il tempo per provare a rimediare quando la posta in palio si fa sempre più significativa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Europei 2024/ Previsioni e quote quarti di finale: tutto sul big-match a Stoccarda (oggi 5 luglio)

DUE QUARTI DI LUSSO OGGI!

Oggi venerdì 5 luglio sarà un giorno memorabile per i risultati Europei 2024, perché iniziano i quarti di finale e perché le due partite in programma vedranno scendere in campo quattro Nazionali di altissimo livello e tante stelle del calcio internazionale. Le emozioni quindi dovrebbero essere assicurate e di certo le vincitrici avranno superato ostacoli tosti, anche se dispiace che per le altre l’avventura dovrà finire qui – ma d’altronde è proprio questo il fascino delle fasi ad eliminazione diretta.

Andiamo allora a scoprire quali saranno queste due partite così speciali per i risultati Euro 2024 dei quarti di finale: si comincerà alle ore 18.00 con Spagna Germania allo stadio MHPArena di Stoccarda, la sfida probabilmente più bella in assoluto per quanto hanno fatto vedere finora le due Nazionali e anche perché c’è la Germania padrona di casa. Non sarà però di meno la partita serale al Volksparkstadion di Amburgo, perché alle ore 21.00 sarà Portogallo Francia a tenerci compagnia come secondo quarto di finale.

DIRETTA SPAGNA GERMANIA/ Video streaming Rai 2: una storia leggendaria! (Euro 2024, oggi venerdì 5 luglio)

RISULTATI EUROPEI 2024: LA PARTITA DI CARTELLO

Detto quindi che entrambe le partite si annunciano splendide, è chiaro che Spagna Germania abbia potenzialmente quel qualcosa in più che ci spinge a sceglierla come partita copertina dei risultati Euro 2024 oggi. Le Furie Rosse e i padroni di casa tedeschi sono probabilmente le due Nazionali che fino ad oggi hanno convinto maggiormente, ma l’incrocio dettato dal tabellone determinerà l’eliminazione di una delle due stasera. La Germania potrà contare sul fattore campo e staremo a vedere se anche questo possa rivelarsi un aspetto determinate per decidere il match.

Finora tre vittorie e un pareggio per la Germania, che ha eliminato la Danimarca negli ottavi di finale; ancora meglio la Spagna, che ha vinto quattro partite su quattro e appare solidissima anche in difesa, con l’unico gol subito che è stato in realtà un’autorete, peraltro nel 4-1 con cui gli iberici hanno comunque dominato l’ottavo di finale contro la Georgia. Entrambe segnano a raffica ma sono anche solide in difesa: si annuncia una sfida che terrà incollati al televisore tutti gli appassionati per aprire i risultati Euro 2024 per i quarti di finale.

RISULTATI EUROPEI 2024: QUARTI DI FINALE

ore 18.00 Spagna Germania

ore 21.00 Portogallo Francia











© RIPRODUZIONE RISERVATA