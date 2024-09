RISULTATI NATIONS LEAGUE: BIG MATCH AD AMSTERDAM!

Per i risultati Nations League sono ancora nove le partite che si giocano martedì 10 settembre, e che chiudono il programma della seconda giornata: siamo dunque arrivati all’ultimo giorno di questo stint inaugurale del torneo, si tornerà poi in campo in ottobre per altri due turni con una prima fase che, come avevamo già ricordato, sarà particolarmente breve perché poi bisognerà iniziare a dare spazio alle qualificazioni ai Mondiali. Intanto i risultati Nations League presentano tre big in campo: bellissima la sfida di Amsterdam tra Olanda e Germania che hanno segnato cinque gol nel loro match di apertura e ora si giocano la possibilità di andare alla Final Four.

Formazioni Olanda Germania/ Quote, Zirkzee o Weghorts? (Nations League, 10 settembre 2024)

Nei risultati Nations League però torna in campo anche l’Inghilterra, che è impegnata nella Lega B: i tre leoni hanno iniziato molto bene l’era di Lee Carsley andando a vincere in Irlanda, adesso ospitano la Finlandia nel tentativo di mettere già le cose in chiaro circa il ritorno nella Lega A al primo colpo, sapendo comunque che gli obiettivi reali saranno altri. Tutte le partite per i risultati Nations League iniziano alle ore 20:45 con la sola eccezione di Lettonia Far Oer (alle 18:00), anche quelle di Lega C e Lega D; andiamo ora a scoprire altri temi che potrebbero farci compagnia in una serata densa e ricca di impegni, con le varie nazionali a caccia del rispettivo risultato.

Formazioni Inghilterra Finlandia/ Quote, turnover per Carsley (Nations League, 10 settembre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE DOPO UN TURNO

I risultati Nations League ci conducono dunque attraverso un’intrigante martedì sera, soprattutto in compagnia di Olanda Germania: una partita che nel corso delle varie epoche è sempre stata molto sentita e che ha rappresentato anche una delle finali Mondiali più intriganti di sempre, ma che poi qualche anno dopo è stata anche una semifinale agli Europei con la rivincita degli orange. Oggi vale meno, un primo turno nei risultati Nations League che come già detto non sono ancora percepiti come appuntamento imperdibile; tuttavia è chiaro che quando si affrontano due nazionali di questo tenore ci sia sempre la volontà di vincere, al netto di tutto il contesto.

DIRETTA/ Francia Belgio (risultato finale 2-0): Deschamps si rialza! (9 settembre 2024)

Anche l’Inghilterra ovviamente lotta per un posto al sole, ma per i tre leoni la situazione è diversa: dopo due finali europee consecutive, e un ciclo comunque molto positivo anche se senza titoli, la nazionale inglese ha voltato pagina e dunque c’è parecchia attesa sui risultati che Lee Carsley, al momento confermato al timone aspettando qualche evoluzione (si parla di Eddie Howe come prossimo CT, ma dovrà liberarsi dal Newcastle), riuscirà a centrare per una federazione che aspetta la sua gloria dal 1966 e anche per questo motivo è sempre sotto i riflettori. Questa sera la sfida alla Finlandia non dovrebbe rappresentare un problema…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

LEGA A GIRONE 3

Ore 20:45 Olanda Germania

Ore 20:45 Ungheria Bosnia

CLASSIFICA: Germania 3, Olanda 3, Bosnia 0, Ungheria 0

LEGA B GIRONE 1

Ore 20:45 Albania Georgia

Ore 20:45 Repubblica Ceca Ucraina

CLASSIFICA: Georgia 3, Albania 3, Ucraina 0, Repubblica Ceca 0

LEGA B GIRONE 2

Ore 20:45 Inghilterra Finlandia

Ore 20:45 Irlanda Grecia

CLASSIFICA: Grecia 3, Inghilterra 3, Irlanda 0, Finlandia 0

LEGA C GIRONE 4

Ore 18:00 Lettonia Far Oer

Ore 20:45 Macedonia del Nord Armenia

CLASSIFICA: Armenia 3, Macedonia del Nord 1, Far Oer 1, Lettonia 0

LEGA D GIRONE 2

Ore 20:45 Andorra Malta

CLASSIFICA: Moldavia 3, Andorra 0, Malta 0