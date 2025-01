RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE RECUPERI DI LUSSO!

Non ci si ferma mai: appena ieri sera è finito il turno di campionato e già oggi, martedì 14 gennaio 2025, i risultati Serie A tornano protagonisti con due recuperi di altissimo livello per colmare i buchi lasciati dalla Supercoppa Italiana – ci sarà poi un’altra partita anche domani sera – e rendere molto più significativa la classifica di Serie A, sebbene su quella peseranno ancora i due match rinviati nei mesi precedenti e non ancora recuperati, quando almeno alcuni “asterischi” continueranno a farci compagnia ancora per un po’.

In ogni caso adesso è meglio pensare a quello che potranno offrirci i risultati Serie A in un martedì che sarà davvero intrigante, dal momento che sarà aperto alle ore 18.30 dal derby lombardo Como Milan, mentre alle ore 20.45 sarà la volta del big-match Atalanta Juventus. Fatte le debite proporzioni, potremmo paradossalmente dire che sia il Como a vivere il momento più felice, perché i lariani di Cesc Fabregas arrivano da una sola sconfitta nelle ultime sei giornate, venerdì scorso hanno pareggiato in casa della Lazio e se il campionato finisse ora sarebbero salvi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: I PROBLEMI DI JUVENTUS E MILAN

Naturalmente sono molto più in alto in classifica, eppure Juventus e Milan si prendono il ruolo di grandi deluse per i risultati Serie A. Limitandoci al campionato, la delusione più forte è quella del Milan, che con il pareggio casalingo contro il Cagliari è subito tornato all’amara realtà dopo la grande gioia della vittoria in Supercoppa Italiana. Abbiamo assistito a una sorta di contrappasso dantesco: se nelle partite in Arabia c’era stata anche tanta fortuna ad accompagnare i meriti dei rossoneri, sabato sera a San Siro il Milan non è riuscito a fare sua una partita che sicuramente ai punti avrebbe meritato di vincere.

Quanto alla Juventus, sappiamo fin troppo bene che i bianconeri sono ormai il “mister X” del campionato, con dodici pareggi complessivi e soprattutto sei nelle ultime sette partite. Serve una svolta e sarebbe particolarmente prezioso riuscirci già contro l’Atalanta, anche pensando alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, che si annuncia particolarmente affollata e complicata. Juventus e Milan sono entrambe a rischio, i risultati Serie A di questa sera ci potranno aiutare a capire se e chi potrebbe rialzarsi…

RISULTATI SERIE A, RECUPERI

ore 18.30 Como Milan

ore 20.45 Atalanta Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Inter 43

Atalanta 42

Lazio 36

Juventus 33

Fiorentina 32

Bologna 29

Milan 28

Udinese 26

Roma 24

Genoa 23

Torino 22

Empoli, Lecce 20

Parma, Como, Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 10