RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PANCHINE A RISCHIO

Come abbiamo già visto, i risultati Serie A presentano almeno due squadre che presto potrebbero cambiare allenatore: abbiamo parlato del Lecce, Luca Gotti è stato naturalmente interpellato su un possibile esonero dopo aver subito sei gol dalla Fiorentina e anzi gli è stato chiesto se meditasse le dimissioni dopo una caduta così rovinosa, tuttavia il tecnico veneto ha fatto ampiamente capire che non è questo il momento per abbandonare la barca e anche la società salentina ha specificato come la situazione dell’allenatore sia stabile, chiaramente però con valutazioni che potrebbero essere fatte presto qualora il trend negativo dovesse proseguire.

A rischio anche Paolo Zanetti, forse: il suo Verona era partito alla grande in campionato con un 3-0 al Napoli, ma poi i risultati Serie A ci hanno detto che la squadra scaligera ha leggermente mollato gli ormeggi e arriva ora dalla sconfitta interna contro il Monza, che nelle prime sette giornate non aveva mai vinto ed era ultimo in classifica. Potrebbe essere solo un incidente di percorso ma anche da queste parti non è raro che un tecnico venga esonerato, l’anno scorso Marco Baroni era stato confermato e la scelta si era rivelata più che azzeccata ma nella stagione precedente era servito l’arrivo di Marco Zaffaroni per dare la scossa giusta… (agg. di Claudio Franceschini)

GIOCA LA CAPOLISTA!

Tornano a farci compagnia i risultati Serie A, che sabato 26 ottobre ci forniscono tre partite valide per la nona giornata: calendario classico oggi con il primo match che sarà Napoli Lecce, come da consuetudine alle ore 15:00, poi alle ore 18:00 ci sposteremo al Dall’Ara per Bologna Milan e infine alle ore 20:45 sarà il turno della sfida serale, questa volta Atalanta Verona. Spicca allora nei risultati Serie A l’impegno del Napoli, che è primo in classifica e si è confermato in vetta da solo grazie alla vittoria di Empoli: tre punti arrivati su rigore non troppo evidente e soffrendo, ma queste sono le vittorie che possono davvero fare la differenza.

Il Napoli sta volando, Antonio Conte è sempre più saldo al timone della barca e oggi al Diego Armando Maradona l’occasione per allungare è davvero ghiotta, perché arriva un Lecce reduce dallo 0-6 interno contro la Fiorentina, con appena 5 punti in otto giornate di campionato e senza più certezze, a cominciare da Luca Gotti che per il momento è stato confermato ma potrebbe anche essere vicino alla conclusione del viaggio. Sarà dunque molto interessante valutare cosa ci diranno i risultati Serie A quando si comincerà a giocare, la classifica aspetta nuovamente di essere modificata con questi impegni.

RISULTATI SERIE A: NAPOLI PER LA FUGA!

I risultati Serie A propongono dunque l’impegno del Napoli, e attenzione: i partenopei possono anche provare ad andare in fuga perché domenica è prevista Inter Juventus, dunque almeno una delle due principali rivali si staccherebbe in classifica ma presumibilmente Conte, che comunque guarda sempre e solo in casa sua, tifa per un pareggio che gli consentirebbe di guadagnare terreno su entrambe. Intanto come detto il Napoli viaggia a meraviglia, forte di un passo straordinario e di certezze che stanno diventando granitiche; la sensazione è che davvero sia questa la squadra favorita per lo scudetto, anche se siamo solo all’inizio.

Nei risultati Serie A bisognerà poi valutare il rendimento dell’Atalanta, che ha iniziato la sua stagione con qualche difficoltà di troppo: la Dea può permettersi il lusso di schierare il capocannoniere del campionato (a sorpresa) e il potenziale non gli manca, gli orobici potrebbero tornare a far paura una volta che Gian Piero Gasperini sarà davvero riuscito a integrare i suoi nuovi acquisti e intanto può arrivare una vittoria al Gewiss Stadium contro il Verona, che ha perso in casa contro il Monza e rispetto a un avvio davvero brillante ha perso smalto, tornando a rischiare di vedersi coinvolto nella sudatissima lotta per evitare la retrocessione.

RISULTATI SERIE A: 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Lecce

Ore 18:00 Bologna Milan (RINVIATA)

Ore 20:45 Atalanta Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 19

Inter 17

Juventus, Udinese 16

Milan, Torino 14

Fiorentina, Atalanta, Lazio 13

Roma, Empoli 10

Bologna, Verona, Como, Cagliari 9

Monza, Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4