RISULTATI SERIE B: SCONTRO DIRETTO NEL POSTICIPO

La domenica dopo la sosta per le Nazionali ci consegna un calendario fitto di appuntamenti e tra i quali spiccano i risultati Serie B per quanto riguarda le quattro partite in programma oggi, valide ovviamente per la quattordicesima giornata della stagione 2024/2025. A partire dalle ore 15:00 andranno quindi in scena tre incontri che verranno completati dal posticipo in programma alle ore 17:15 dopo le altre partite disputate, a cominciare dall’anticipo del venerdì e passando per le altre sfide del sabato, per questo quattordicesimo turno del campionato cadetto.

Nello specifico, nel posticipo odierno allo Stadio Renzo Barbera si affronteranno il Palermo e la Sampdoria, due squadre molto vicine in classifica dato che occupano rispettivamente la settima e la dodicesima posizione con 17 e 15 punti sin qui guadagnati. Sebbene arrivino da due sconfitte consecutive, i blucerchiati potrebbero approfittare della situazione favorevole e scavalcare i diretti rivali di giornata nel caso in cui dovessero strappare un successo esterno. Nemmeno i rosanero sembrano essere in ottima forma sebbene loro vengano invece da un pareggio contro il Frosinone, comunque ultimo in classifica.

RISULTATI SERIE B: LE GARE IN PROGRAMMA QUEST’OGGI

Prima del posticipo bisogna però prestare attenzione agli altri risultati Serie B per le altre tre partite in programma appunto a cominciare dalle ore 15:00. Allo Stadio San Nicola il Bari non vuole smettere di sognare ospitando il Cittadella, penultimo in classifica. I galletti si trovano in sesta posizione, in piena zona playoff, vorrebbero proseguire la striscia di risultati utili consecutivi conquistando i tre punti pure contro i veneti, a cui farebbe a loro volta comodo una vittoria per scalare posizioni in ottica salvezza. Discorso molto simile pure per quanto concerne la sfida Cremonese-Frosinone.

In ultima posizione con soli dieci punti racimolati fino a questo momento della stagione, i ciociari sono chiamati ad un compito abbastanza arduo in trasferta contro i lombardi, che approcciavano il weekend come quinta forza del campionato dall’alto dei loro 18 punti. Infine, anche lo Spezia dovrà scendere in campo per vedersela contro il Sudtirol: i bianconeri stanno cercando di prendere il largo rispetto alle inseguitrici mantenendosi attaccati al treno che porta alla promozione diretta con ben 27 punti, a tre lunghezze dalla capolista Pisa e dietro di un solo punto al Sassuolo.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Bari Cittadella

Ore 15:00 Cremonese Frosinone

Ore 15:00 Spezia Sudtirol

Ore 17:15 Palermo Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 30

Sassuolo 28

Spezia 27

Cesena 21

Cremonese 18

Bari, Palermo, Brescia, Juve Stabia 17

Mantova 16

Catanzaro, Sampdoria 15

Cosenza (-4), Modena, Reggiana 14

Carrarese, Salernitaa, Sudtirol 13

Cittadella 12

Frosinone 10