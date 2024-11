RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI QUATTRO ANTICIPI

I risultati Serie C tornano protagonisti già questa sera, venerdì 15 novembre 2024, perché nelle prossime ore ci saranno in programma quattro anticipi per aprire la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025. Questo turno da un lato potrà godere di maggiori attenzioni, dal momento che le due categorie superiori sono entrambe ferme per la sosta imposta dagli impegni delle Nazionali, ma proprio per questo motivo sono state rinviate ben tre partite, cioè tutte quelle delle seconde squadre, dal momento che Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro hanno tutte raggiunto il numero minimo di convocati per chiedere i rinvii.

Saranno quindi 27 le partite che ci terranno compagnia in questi giorni per i risultati Serie C e, come abbiamo già accennato, quattro andranno in scena già questa sera. Cominciamo come al solito dal girone A, che alle ore 20.30 ci terrà compagnia con Caldiero Terme Lumezzane: i padroni di casa avranno bisogno di punti per provare ad uscire da una posizione di classifica difficile, ma sotto i riflettori c’è soprattutto il Lumezzane, che punta a consolidarsi sempre più in alto nel cuore della zona playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Possiamo passare poi al girone B, a sua volta protagonista dei risultati Serie C con un singolo anticipo questa sera. L’orario d’inizio sarà nuovamente quello delle ore 20.30 ma in questo caso l’appuntamento sarà più blasonato, grazie al derby marchigiano Vis Pesaro Ascoli. La rivalità non è spiccata, considerando il fatiche parliamo dei due capoluoghi geograficamente opposti nella regione, ma sarà comunque una partita intrigante, con la Vis Pesaro che vuole rafforzarsi sempre più in zona playoff e l’Ascoli che deve invece tirarsi fuori dai guai.

Infine ecco ben due anticipi nel girone C per arricchire il quadro dei risultati Serie C in occasione degli anticipi odierni. L’appuntamento è sempre per le ore 20.30, quando attendiamo i fischi d’inizio per Catania Trapani e Foggia Casertana. Il derby siciliano è di nuovo una sfida non tra le più sentite in termini di rivalità, ma molto significativo dal punto di vista pratico perché le due squadre condividono l’obiettivo di un posto nei playoff, mentre a Foggia saranno in palio punti delicatissimi per l’obiettivo della salvezza, che sembra l’orizzonte comune tra i pugliesi e la Casertana.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30 Caldiero Terme Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 38

Vicenza 31

Trento, Feralpisalò 25

Lumezzane 24

Atalanta U23 23

Alcione Milano 22

Novara, Renate 20

Virtus Verona, Lecco 19

Albinoleffe 17

Giana Erminio, Pro Vercelli 15

Pro Patria, Arzignano, Caldiero Terme 14

Pergolettese 13

Union Clodiense 8

Triestina (-1) 6

GIRONE B

ore 20.30 Vis Pesaro Ascoli

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 32

Torres 29

Ternana (-2), Entella 27

Arezzo 24

Campobasso 23

Vis Pesaro 22

Pianese 20

Gubbio, Rimini, Carpi 18

Perugia 15

Pineto, Lucchese 14

Pontedera 13

Spal (-3), Ascoli, Milan Futuro, Sestri Levante 11

Legnago Salus 8

GIRONE C

ore 20.30 Catania Trapani

ore 20.30 Foggia Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 29

Audace Cerignola 25

Monopoli 24

Avellino, Giugliano 23

Potenza 22

Trapani, Picerno 21

Catania (-1), Sorrento 20

Cavese 17

Crotone, Altamura 16

Casertana, Latina, Turris 14

Foggia, Acr Messina 13

Taranto (-4) 9

Juventus Next Gen 7