VIDEO LUMEZZANE ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri il Lumezzane vince in extremis per 1 a 0 contro l’AlbinoLeffe come vedremo nelle immagini del video Lumezzane AlbinoLeffe con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Seriani iniziano la partita con il piede premuto sull’acceleratore dato che centrano un palo subito in avvio al 2′ con uno spunto di Zoma. I minuti passano e bisogna attendere la mezz’ora perchè i Valgobbini si proiettino in zona offensiva con un colpo di testa fuori misura di Malotti.

Al 36′ i blucelesti si ritrovano a vivere una situazione analoga con Potop, pure lui impreciso. Nel secondo tempo il Lume continua ad avere problemi alla mira calciando alto non di molto con Monachello in apertura al 49′ e la Celeste non combina di meglio con Zoma invece al 56′. Nel finale i rossoblu spezzano l’equilibrio nel recupero al 90’+3′ per merito del gol messo a segno da Malotti, il quale sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Iori offertogli dalla sinistra.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Catanzaro, proveniente dalla sezione di Catanzaro, ha estratto il cartellino giallo per ben sei volte ammonendo rispettivamente Dalmazzi al 32′, Filigheddu al 44′ e Pannitteri all’85’ da un lato fra i padroni di casa, Fossati al 41′, Zanini al 59′ ed Angeloni al 90’+2′ dall’altro tra le file degli ospiti.

I tre punti conquistati tra le mura amiche in questa quattordicesima giornata di campionato permettono al Lumezzane di mister Arnaldo Franzini di toccare quota 24 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’AlbinoLeffe del tecnico Giovanni Lopez resta bloccato con 17 punti.

